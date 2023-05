Wniosek 500+. Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku. Tego unikaj składając wniosek o dofinansowanie 500+

Błędy we wnioskach o 500 plus

Kiedy wypłata 500 plus?

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

500 plus - nowy okres świadczeniowy

500 plus - nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 kwietnia 2023 roku. To już ostatni dzwonek, aby zakwalifikować się do programu, ponieważ nabór kończy się już 31 maja. Okres świadczeniowy 2023/2024 rozpocznie się 1 czerwca 2023.

W dobie kryzysu wiele osób poszukuje pracy. Na Pomorzu znajduje się wielu pracodawców, którzy wciąż mają problem z niedoborem pracowników. Nie dotyczy to jednak każdej branży. Ministerstwo Edukacji…

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . Jest kilka sposobów na przesłanie swojego wniosku.

Kiedy wypłata 500 plus?

Jeśli wniosek wpłynie jeszcze w maju, wnioskujący otrzyma pieniądze do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca.

Jeśli jednak wniosek wpłynie w czerwcu, ZUS wypłaci pieniądze do 31 sierpnia - także z wyrównaniem od czerwca.

Błędy we wnioskach o 500 plus

Wypełnienie wniosku o 500 plus nie jest najtrudniejsze, jednak mogą pojawić się pewne błędy, które utrudnią otrzymanie świadczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy nie popełniliście ich podczas wysyłania swojego wniosku. Sprawdźcie to w galerii poniżej!