Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Co ustalono? Opozycja ostro krytykuje Dudę i PiS. "Zrobił zdjęcie i wrócił"

Polska i USA zobowiązały się także do „współpracy w rozwijaniu rozwiązań technologicznych następnej generacji, a także do korzystania wyłącznie z usług bezpiecznych i zaufanych dostawców, sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach naszych sieci 5G”.

Jeszcze przed wylotem prezydenta do USA poinformowano o inwestycjach amerykańskich gigantów w rozwój biznesu w Polsce. Google i Microsoft zadeklarowały łącznie trzy mld dolarów inwestycji. Oznacza to tysiące miejsc pracy polskich informatyków oraz dostęp do najnowszych technologii. W trakcie czwartkowego spotkania z przedstawicielami amerykańskich firm premier i prezydent zachęcali do relokowania firm i inwestycji w naszym kraju. Jednym z impulsów mają być doświadczenia z pandemii, gdy stanęły firmy m.in. w Azji i przerwane zostały łańcuchy dostaw.