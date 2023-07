Witamy w jazzowym raju! Festiwal "Złota Tarka" obchodzi swoje 52. urodziny

Przed nami jubileusz 52. edycji międzynarodowego festiwalu jazzu tradycyjnego "Złota Tarka" w Iławie!

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting "Złota Tarka" odbędzie się w dniach 11-13 sierpnia 2023 r. w malowniczym Amfiteatrze im. Louisa Armstronga w urokliwym mieście Iława. Cieszymy się ogromnie, że możemy zaprosić Was do wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu.

Przez 52 lata festiwal "Złota Tarka" stał się jednym z najważniejszych wydarzeń dla miłośników jazzu tradycyjnego z całego świata. To miejsce, w którym artyści i melomani zrzeszają się, by celebrować muzykę, tworzyć niesamowitą atmosferę i dzielić się pasją do dźwięków, które rozbrzmiewają z duszą.

Podczas trzydniowego festiwalu, scenę Amfiteatru im. Louisa Armstronga wypełnią niezapomniane występy jazzowych legend, utalentowanych instrumentalistów i zespołów z różnych zakątków globu. Każdy z artystów przyczyni się do stworzenia niepowtarzalnego muzycznego świata, który zjednoczy nas wszystkich w miłości do jazzu.