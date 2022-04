Wirtualny spacer po najsłynniejszych muzeach Polski i świata: darmowa atrakcja na deszczową pogodę. Słynne galerie bez wychodzenia z domu Emil Hoff

Wirtualny spacer po najsłynniejszych muzeach świata to zupełnie darmowa atrakcja. Łączy rozrywkę i edukację, nie wymaga wydawania pieniędzy na bilety, ani nawet ruszania się z ulubionego fotela. Wystarczy komputer i słuchawki. Wirtualny spacer to pomysł w sam raz na deszczowy dzień, gdy pogoda nie zachęca do wycieczek. Oto najciekawsze wirtualne spacery po słynnych muzeach Polski i świata. Zdjęcie na licencji CC BY-ND 2.0 Simon Morris, Flickr.com, CC BY-ND 2.0 Zobacz galerię (19 zdjęć)

Wirtualny spacer umożliwia zajrzenie do miejsc, do których trudno byłoby się dostać z powodu odległości, ceny czy niesprzyjającej pogody. Dziś wirtualny spacer można odbyć niemal wszędzie zupełnie za darmo – wystarczy do tego komputer, laptop lub zwykły smartfon. Atrakcje całego świata czekają na wirtualnych spacerowiczów – piękne zakątki Ziemi, słynne muzea i galerie. Wirtualne zwiedzanie to dobry pomysł na połączenie rozrywki i edukacji, kiedy pogoda za oknem zniechęca do wycieczek i eksploracji. Prezentujemy listę wirtualnych spacerów po najsłynniejszych muzeach Polski i świata – w sam raz na deszczowy weekend.