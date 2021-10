Wiosna, lato, jesień, zima. Którym typem kolorystycznym urody jesteś? W tych barwach będziesz wyglądać najlepiej

Jakie barwy najbardziej pasują do twojego typu urody? Przejdź dalej by sprawdzić inspiracje modowe i makijażowe.

Rozpoznanie typu kolorystycznego własnej urody może niezwykle ułatwić życie. Wiedząc, czy jesteśmy wiosną, latem, jesienią czy zimą oraz na ile w naszym wygądzie dominują tonacje: jasne lub ciemne; chłodne lub ciepłe czy też czyste lub zgaszone, możemy z łatwością dobrać barwy ubioru i makijażu, w których będziemy wyglądać najlepiej. Jak przeprowadzić analizę kolorystyczną oraz jakie kolory pasują poszczególnym typom urody? Przejdź do galerii, by zobaczyć wszystkie typy wraz z zalecaną paletą barwną.

Analiza kolorystyczna - czym jest i po co ją robić? Ustalenie indywidualnego typu kolorystycznego urody może okazać się niezwykle pomocne. W procesie analizy charakterystycznych cech wyglądu, takich jak: karnacja,

kolor włosów,

kolor oczu,

odcienie i refleksy włosów oraz skóry przypisuje się daną osobę do jednego z 12 typów urody, co pozwala określić paletę barw korespondujących z jej wizerunkiem. Znając kolory, w których wyglądamy najlepiej, możemy z łatwością dobrać podkreślający naszą urodę strój, makijaż lub biżuterię. Przejdź do galerii, by sprawdzić, które barwy najbardziej pasują do twojego typu urody.

Nie wiesz, jaki jest twój typ urody? Czytaj dalej! Typy kolorystyczne urody Podstawowe typy urody zostały opracowane w odniesieniu do poszczególnych pór roku. Autorką obowiązującego do dziś podziału jest amerykańska kosmetolożka, Carole Jackson, która w latach 80. wydała na ten temat książkę. Jej pomysł na analizę kolorystyczną opartą na barwach właściwych wiośnie, lecie, jesieni i zimie szybko zyskał na popularności. Co ważne, kategoryzacja typów urody odnosi się nie tylko kobiet, ale także do mężczyzn.

Podział na cztery pory roku okazał się jednak niewystarczający do pełnego opisu niuansów kolorystycznych ludzkiego wizerunku. Z czasem uzupełniono go o kolejne atrybuty, określające temperaturę, walor i chromatyczność. W efekcie rozróżniamy dwanaście typów urody: Wiosna jasna Wiosna ciepła Wiosna czysta Lato jasne Lato chłodne Lato zgaszone Jesień ciemna Jesień ciepła Jesień zgaszona Zima ciemna Zima chłodna Zima czysta

Jak rozpoznać swój typ kolorystyczny? Na początku warto ustalić, do której pory roku najbardziej pasuje nasza uroda. Drugim krokiem będzie przypisanie najtrafniejszego atrybutu. W auto-analizie kolorystycznej pomogą poniższe pytania. Zapisz, które odpowiedzi wybierasz, na końcu zaś podlicz, który numer odpowiedzi był wybierany najczęściej. W ten sposób poznasz własny typ urody. Jaki jest twój kolor włosów?

jasny blond/jasny brąz/jasny rudy szary blond/zgaszony brąz kasztanowy brąz/rudy czarny/ciemnobrązowy Jaki jest twój kolor oczu? jasnoniebieski/jasnozielony/jasnobrązowy szary/szaro-niebieski/ciemnografitowy zielony/oliwkowy/ciepły brązowy/piwny intensywny, nasycony niebieski/zielony Jaka jest twoja cera? jasna, ale ciepła o żółtym lub brzoskwiniowym zabarwieniu jasna, ale lekko przygaszona, mleczna/bladobeżowa ciepła, o złotym zabarwieniu, z piegami blada, porcelanowa, w chłodnej tonacji/oliwkowa, śniada Na jaki kolor się opalasz? na złoto/brzoskwiniowo/brązowo na czerwono, ale opalenizna szybko brązowieje na czerwono na czerwono, nierównomiernie/na brązowo Jaka biżuteria pasuje ci najbardziej? z żółtego lub różowego złota srebrna, metalowa lub platynowa złota lub stylizowana na stare złoto ze srebra, białego złota, platyny lub stali WYNIKI: WIOSNA - przewaga odpowiedzi nr 1 Wiosna to typ urody zdecydowanie ciepły. Osoby przypisywane wiośnie mają delikatną karnację, promienistą skórę o żółtych lub brzoskwiniowych refleksach, na której często pojawiają się piegi. Skóra łatwo się rumieni i opala na brązowy kolor. Włosy są jasne ze złotawym odcieniem, oczy zaś błyszczące, lecz o mało wyrazistej barwie tęczówki.

W ramach tej pory roku wyróżniamy: Wiosnę jasną - jasna, delikatna cera o ciepłym, a nawet złocistym odcieniu. Włosy we wszystkich odcieniach od blond do jasnego rudego. Oczy niebieskie, zielone, szare, rzadziej piwne; często nie są jednego koloru.

Wiosnę ciepłą - jasna, beżowa, lekko opalona cera. Mogą pojawić się złociste piegi. Włosy w kolorze blond w odcieniach złotych, rudawych, ciepłych. Oczy zielone, orzechowo-brązowe, morskie. Ciepła wiosna jest wyrazista, ale nie kontrastowa.

Wiosnę czystą - typ mocno nieoczywisty. Cera jasna i porcelanowa lub beżowa. Włosy od ciemnego blond do ciepłego, ciemnego brązu. Oczy jasne, szkliste, błyszczące, w ciemnej oprawie.

Znane kobiety o urodzie w typie wiosny: Nicole Kidman, Nicole Richie, Kate Hudson, Gwyneth Paltrow. View this post on Instagram



LATO - przewaga odpowiedzi nr 2 Lato, wbrew intuicji, jest typem chłodnym. Cera jest jasna i delikatna, o mlecznym lub beżowym zabarwieniu. Może posiadać odcienie szarości, chłodnych błękitów i róży. Skóra początkowo opala się na czerwono, z czasem jednak brązowieje. Jeśli pojawiają się piegi, to o chłodnym odcieniu. Dominujące kolory włosów to blond i brązy w chłodnych odcieniach, niekiedy wpadające w szarość. Oczy nie są kontrastowe, dominujące wybarwienia tęczówki to szarość pomieszana z niebieskim, zielenią lub piwnym.

W ramach tej pory roku wyróżniamy: Lato jasne - stonowany wygląd, bez kontrastujących elementów. Cera jasna, chłodna, subtelna. Włosy zazwyczaj blond, ciemniejące z wiekiem. Oczy jasne, chłodne, w zgaszonych odcieniach - niebieskawe, szarawe, zielone.

Lato chłodne - cera jasna, chłodna i beżowa o różowawym zabarwieniu. Włosy koloru blond lub brązu z szarym, popielatym odcieniem. Oczy chłodne, zazwyczaj niebieskie lub zielone z domieszką szarości.

Lato zgaszone - szarawy, ziemisty odcień cery z różowawymi pigmentami. Włosy od blond do ciemnych brązów, z mysim, szarawym pigmentem. Oczy z domieszką szarości. Znane kobiety o urodzie w typie lata: Jennifer Aniston, Naomi Watts, Reese Whiterspoon, Jessica Biel. View this post on Instagram



JESIEŃ - przewaga odpowiedzi nr 3 Osoby w typie jesieni mają ciepły, choć jasny odcień cery, bez wątpienia jednak bardziej intensywny, niż w przypadku wiosny. Charakterystyczna jest złocisto-oliwkowa tonacja, która jednak opala się na czerwono. Charakterystyczny kolor włosów to wszystkie odcienie rudego, lub inne kolory o czerwonawych refleksach. Oczy są najczęściej zielone lub brązowe, o nasyconym kolorze. Na tęczówce często występują różnokolorowe plamki.

W ramach tej pory roku wyróżniamy: Jesień ciemną - w wyglądzie dominuje głęboki, ciemny atrybut. W tym typie są osoby o południowym charakterze urody. Cera ciepła, złotawa, brązowa lub oliwkowa. Włosy ciemne, w tonacji czarnej lub brązowej, o złocistej poświacie. Rzadko rude. Oczy intensywne, brązowe lub zielone.

Jesień ciepłą - cera jasna lub w odcieniu ciepłego beżu, najczęściej z piegami. Skóra źle się opala. Włosy rude, złote lub czerwone. oczy brązowe, orzechowe lub zielone.

Jesień zgaszoną - typ ni to zimny, ni to ciepły. Na cerze widoczne są żółtawe pigmenty. Włosy od blond do rudego czy brązu, ze złotymi, ciepłymi odcieniami. Oczy w kolorach jasnych brązów oraz niebieskości i zieleni zmieszanych z szarym. Znane kobiety o urodzie typu jesień: Cynthia Nixon, Marcia Cross, Julianne Moore. View this post on Instagram



ZIMA - przewaga odpowiedzi nr 4 Ostatni typ jest wręcz stworzony dla królewny Śnieżki. Należą do niego osoby o chłodnej, najczęściej jasnej, porcelanowej cerze z błękitnym lub różowym odcieniem. Włosy są ciemne o chłodnych refleksach, przeważnie czarne. Wybarwienie tęczówki jest intensywne i nasycone. Najczęściej spotykane kolory to lodowy błękit, zimna zieleń lub ciemnoniebieski. Możliwa jest także oliwkowa karnacja w typie południowym, z odcieniem kamiennego beżu lub złamanego różu. W tym wypadku oczy bywają zbliżone do czerni.

W ramach tej pory roku wyróżniamy: Zimę ciemną - oliwkowa lub bardzo ciemna karnacja. Włosy zazwyczaj czarne, ciemnobrązowe. Oczy również w kolorach ciemnego brązu, ciemnej oliwki czy nawet czarne. Głęboka zima jest bardzo wyrazista, jednak nie kontrastowa.

Zimę chłodną - najdelikatniejsza ze wszystkich zim. Jasna, lekko beżowa cera o dominujących chłodnych refleksach. Włosy czarne lub brązowe w chłodnej tonacji. Oczy w dowolnym kolorze, o zimnym zabarwieniu.

Zimę czystą - typ królewny Śnieżki. Jasna, porcelanowa cera, włosy czarne lub ciemnobrązowe. Oczy szkliste i błyszczące, w odcieniach błękitu i jasnych zieleni. Znane kobiety o urodzie typu zima: Courtney Cox, Salma Hayek, Megan Fox, Liv Tyler. View this post on Instagram Post udostępniony przez PERSONAL STYLIST ONLINE/ИТАЛИЯ (@helenstylistonline)



Jak dobrać kolory ubrania i makijażu do typu kolorystycznego urody? Sprawdź w galerii, które barwy i odcienie będą do ciebie pasowały najbardziej.

