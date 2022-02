Wino musujące, różowe, a może wino pomarańczowe? Poznaj 5 gorących trendów na rynku wina w 2022 roku

Znawcy rynku wina przewidują, że w 2022 roku popularnością będą cieszyły się angielskie wina musujące.

- W angielskim South Down, podobnie jak w Szampanii, występują gleby z dużą zawartością kredy, co przekłada się na wrażenie mineralności w winie. Docenił to m.in. Taittinger, który postawił na Zjednoczone Królestwo. Obecnie produkuje wino musujące w pobliżu Canterbury, w tak zwanym „Ogrodzie Anglii”. Doskonałe warunki klimatyczne w połączeniu z szampańskim kunsztem dają tam wyśmienite wina musujące, które choć nigdy szampanem nie będą, mogą z nim z powodzeniem konkurować - czytamy na portalu zrzeszającym znawców rynku wina winicjatywa.pl