Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek?

Małgorzata Rozenek musi opuścić 300-metrową willę

Ubiegłoroczne lato było bardzo pracowite dla gwiazdy TVN-u. Nie dość, że przyszło jej zadebiutować w roli prowadzącej „Dzień dobry TVN”, to jeszcze na głowie miała przeprowadzkę do ogromnej willi na warszawskim Wilanowie. Gwiazda sprytnie wodziła media i swoich followersów za nos, nie mówią wprost, czy willa jest jej własnością. Wkrótce okazało się, że 300-metrowa posiadłość będzie tylko przez jakiś czas domem dla niej i jej rodziny, bo ten „wymarzony” wciąż jeszcze jest w budowie. Media rozpisywały się o tym, ile wynosi czynsz za mieszkanie w tak okazałym domu. Padła nawet kwota 36 tys. zł za miesiąc! Jednak i tę pogłoskę gwiazda szybko ukróciła, twierdząc, że wcale nie muszą płacić za najem, bo dom zamieszkują w barterze.

Czy Małgorzata Rozenek będzie musiała opuścić swoją willę? Być może już niedługo sama gwiazda powie nam, jaka jest prawda. AKPA

Przeprowadzka kosztowała Małgorzatę Rozenek wiele wysiłku. Gwiazda żaliła się swoim fanom, że czeka ją rozpakowanie ponad 200 kartonów z rzeczami! Gdy uporała się już z tym trudnym zadaniem, mogła w końcu cieszyć się urządzonymi z dużym smakiem wnętrzami potężnej willi. Do swojej dyspozycji celebrytka miała także basen oraz imponujących rozmiarów ogród. Co się stało, że gwiazda jest zmuszona opuścić tak ekskluzywne miejsce do życia?