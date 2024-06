Wilk potrącony przez auto na S7 wrócił na wolność

O wilku przebywającym w pasie drogowym powiadomili policję kierowcy podróżujący trasą ekspresową S7 w okolicy Małdyt. Ze zgłoszeń wynikało, że zwierzę jest ranne i ma problemy z poruszaniem się. Okazało się, że zostało potrącone przez samochód. Do zdarzenia doszło 11 maja.

Poturbowany drapieżnik został odłowiony i trafił początkowo do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki. Ponieważ wymagał specjalistycznej pomocy, zespół Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" przetransportował go do Ośrodka Rehabilitacji "Mysikrólik" w Bielsku– Białej, gdzie diagnostyką i leczeniem zajęła się lekarz weterynarii Izabela Całus.

Stan zdrowia wilka się poprawił

W środę stowarzyszenie poinformowało, że po tym, jak stan zdrowia wilka się poprawił, został zaopatrzony w obrożę GPS-GSM, a następnie odwieziony w rodzinne strony. Brzask – jak nazwali go opiekunowie – został uwolniony 30 maja.

