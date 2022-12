Wieś na weekend – która jest najbardziej urokliwa? 52 wsie z całego świata wyróżnione w międzynarodowym konkursie, jedna jest w Polsce

Najbardziej urokliwe wsie 2022. Te miejsca warto odwiedzić, by uciec przed zgiełkiem miasta

Weekend pod miastem? Powstała lista najbardziej urokliwych wsi na świecie

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) rozstrzygnęła konkurs na najlepszą wieś turystyczną 2022.

Wsie turystyczne to miejsca, w których atrakcyjna oferta wypoczynku łączy się z zachowaniem lokalnych tradycji i regionalnej tożsamości. Turyści mogą w nich wypocząć z dala od miejskiego zgiełku, nacieszyć się kontaktem z naturą i przy okazji skorzystać z atrakcji, przygotowanych specjalnie dla nich.

UNWTO co roku wyróżnia kolejne wsie turystyczne, które włącza do swojej sieci Best Tourism Villages Global Network. Obecnie sieć liczy 115 wsi, rozsianych na 5 kontynentach. Członkostwo w sieci UNWTO daje korzyści: promocję na arenie międzynarodowej i szkolenia dla przedstawicieli lokalnej branży turystycznej.