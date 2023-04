Wielkanoc 2023. Uwaga na zakazy ruchu dla kierowców

W okresie okołoświątecznym na głównych szlakach komunikacyjnych należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów. Apelujemy więc do kierowców o rozwagę za kierownicą i ostrożną jazdę, a także o właściwe przygotowanie pojazdu do podróży. Dłuższą podróż warto zaplanować z wyprzedzeniem. Pośpiech jest złym doradcą i nie dosyć, że nie zwalnia z przestrzegania przepisów, to często jest bezpośrednią przyczyną tragicznych zdarzeń drogowych.