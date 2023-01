Wiceminister Kraska: przeciwko grypie zaszczepiło się w Polsce 714 tys. osób. To bardzo mało

Kraska przypomniał, że:

Reszta pacjentów musi zapłacić za szczepionkę 100 proc. ceny.

Wiceminister zaznaczył, że aby się zaszczepić się w aptece, pacjent musi iść najpierw do lekarza POZ po receptę na szczepionkę. Jak wyjaśnił, można ją uzyskać także w trakcie teleporady.

– Chcemy to jeszcze uprościć (...). Chcemy to zmienić ustawowo. Na następnym posiedzeniu Sejmu, w przyszłym tygodniu, chcemy zgłosić poprawkę, aby także aptekarz miał możliwość wystawienia nam tej recepty. Czyli wchodzimy do apteki, mamy chęć zaszczepienia, otrzymujemy to szczepienie w momencie, kiedy jesteśmy w aptece – zapowiedział Kraska.