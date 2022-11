Wenecja na razie bez opłat. Władze miasta ogłosiły kolejne przesunięcie terminu wprowadzenia opłaty turystycznej

Skąd pomysł opłaty turystycznej? Wenecja cierpi przez nadmiar turystów

Wenecja zmaga się z poważnymi problemami, związanymi z zanieczyszczeniem wody, ulic i powietrza. Za jedną z głównych przyczyn złego stanu miasta uchodzi turystyka.

Wenecję odwiedzają co roku miliony turystów. W 2019 r., przed wybuchem pandemii COVID-19, do słynnego miasta na lagunie przybyło aż 5,5 mln gości, co oznacza ok. 20 turystów na każdego stałego mieszkańca. Nadmierna popularność weneckich zabytków, potraw i niezwykłych widoków przyczyna się do degradacji środowiska i zasobów naturalnych całej laguny.

By zapobiec powolnemu niszczeniu Wenecji przez tłumy gości, zachwyconych jej pięknem i niecodziennym położeniem, władze włoskiego miasta zdecydowały się na radykalny krok. Ogłoszono, że wprowadzone zostaną specjalne opłaty turystyczne, mające zniechęcić gości do przybywania do Wenecji tylko na jeden dzień, bez noclegu. Jak dotąd żaden inny ośrodek turystyczny o randze porównywalnej z Wenecją nie zdecydował się na podobne posunięcie, więc włoskie miasto przeciera szlak.

Wenecja słynie ze swojego piękna - to jedna z pereł włoskiej architektury. Na każdym kroku można tu zobaczyć zabytki i galeria sztuki światowego formatu. Photo by Claudio Schwarz on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne

