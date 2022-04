Wegańskie przepisy na Wielkanoc. Wyśmienita pieczeń z soczewicy. Przepis poleca blogerka Wegan Nerd

- Polska kuchnia kojarzy mi się również z konkretnymi przyprawami. Zdecydowanie pachnie majerankiem. Używam go bardzo dużo. Do regionalnych przypraw zaliczamy jeszcze suszone jagody jałowca, charakterystyczny aromat liści laurowych i ziela angielskiego. Nie wolno zapominać o polskich grochach i fasolach. Występuje wiele odmian, ale moją ulubioną i bardzo łatwo dostępną jest biała fasola jaś tyczny. Najlepszy to ten wielki, który po namoczeniu ma rozmiar dorodnego bobu. Z fasoli można wyczarować najznakomitsze potrawy, jest tania i bardzo pożywna – przekonuje autorka książki.