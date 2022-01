Wegańskie dania z kaszy. Paweł Ochman zdradza trzy wyjątkowe przepisy ze swojej nowej książki

Nadzienie: kaszę przepłukać 3 razy gorącą wodą. Wsypać do garnka, wlać mleko i gotować na bardzo małym ogniu pod przykryciem przez 10 minut. Wystudzić. Dodać cukier oraz sok i skórkę z cytryny. Dokładnie wymieszać.

Ciasto: do miski wkruszyć drożdże, wlać ciepłe mleko, dodać 1 łyżkę mąki i cukru. Odstawić na 15 minut pod przykryciem w ciepłe miejsce. Dodać mąkę, sól i olej. Wyrabiać ciasto przez 10 minut. Odstawić na 1 godzinę pod przykryciem w ciepłe miejsce.

Ciasto i nadzienie podzielić na 8 równych części. Z nadzienia zrobić kuleczki, a ciasto rozwałkować na kształt koła o takiej wielkości, by swobodnie zawinąć farsz.

Na placek ciasta nałożyć nadzienie i dokładnie skleić ciasto. Nadać kształt bułeczki i odłożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wysypaną mąką. Przykryć ściereczką i odstawić na 20 minut w ciepłe miejsce

Na dno dużego garnka wlać 2–3 cm wody. Na górze umocować gazę lub lnianą ściereczkę. Gdy woda zaczyna wrzeć, zmniejszyć ogień na średni i kłaść parowańce tak, by nie stykały się z sobą (podczas parowania sporą urosną). Nakryć garnek miską o rozmiarach takich, by przylegała do krawędzi garnka (lub drugim garnkiem). Parować 20 minut.