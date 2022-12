Wegańska Wigilia i Boże Narodzenie. Tradycyjne potrawy w wersji roślinnej przygotujesz łatwiej, niż sądzisz. Zobacz, co na Święta dla wegan

Co na Wigilię i Święta dla wegan?

Wegańskie Święta Bożego Narodzenia łatwiejsze niż dotąd

Aby przygotować wigilijne dania w wersji roślinnej , by mogły jeść je również weganie, wegetarianie czy alergicy uczuleni np. na mleko czy jaja, można sięgnąć zarówno po klasyczne alternatywy dla produktów zwierzęcych, jak i te całkiem nowoczesne.

Roślinne Święta mogą wydawać się wyzwaniem, ale tradycyjne potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe można stosunkowo łatwo przygotować w podobny sposób, jak te z rybami, śmietaną czy klasycznym majonezem . Odmienna dieta nie powinna przeszkadzać we wspólnym świętowaniu przy stole!

Co zamiast ryby na Wigilię? Zobacz bezrybne przepisy w wersji roślinnej

Weganin czy wegetarianin może zjeść na Wigilię te same dania, co inni, tylko przygotowane z innymi składnikami. Dzięki naszym radom będzie to łatwiejsze, a na wspólnym stole mogą znaleźć się wszystkie 12 potraw, a tym klasyki takie jak sałatka jarzynowa, ryba po grecku, smażona i w śmietanie, a także pierogi, zupa grzybowa, paszteciki, pasztety, makowiec, kutia i sernik.