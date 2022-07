Weekend z adrenaliną: TOP 15 ekstremalnych atrakcji w Polsce. Skok Toma Cruise’a, ludzka proca, nocleg nad przepaścią i wiele innych

W Polsce nie brak atrakcji, które dostarczają niezapomnianych przeżyć. Szukacie czegoś na weekend, urlop czy wakacje, co sprawi, że serce zabije Wam mocniej, a żyły napełni adrenalina? Mamy dla Was 15 propozycji ekstremalnych atrakcji i zabaw na ziemi, w wodzie i powietrzu. Sprawdźcie, czy wystarczy Wam odwagi, by ich spróbować!

Szymon Starnawski, Piotr Hukalo (Polska Press) / Tom a, CC BY-SA 4.0