Weekend w parku narodowym. Najciekawsze atrakcje polskich parków narodowych w sam raz na krajoznawczą wycieczkę

Polskie parki narodowe skrywają wiele atrakcji. Można w nich znaleźć prawdziwe cuda natury. Warto zaplanować weekendową wycieczkę dla jednego z nich, by nacieszyć się kontaktem z przyrodą. Przedstawiamy najciekawsze atrakcje polskich parków narodowych. Na zdjęciu: Babiogórski Park Narodowy.

Park narodowy to nie nudne muzeum ani zakurzony skansen, lecz skarbiec pełen cudów natury. Sezon wiosenno-letni to czas, kiedy każdy z nas ma ochotę na kontakt z przyrodą skąpaną w blasku słońca. Relaksujące spacery, wycieczki rowerowe wśród drzew i spokój... Wszystko to znajdziecie w kilkudziesięciu miejscach na mapie naszego kraju - parkach narodowych! Weekend to dobry czas, by poznać polskie parki narodowe i wyruszyć na krajoznawczą wycieczkę. Z czego słyną poszczególne parki, jakie atrakcje dla turystów skrywają?

Europejski Dzień Parków Narodowych

Europejski Dzień Parków Narodowych przypada na 24 maja. Data ta zbiega się z założeniem pierwszego europejskiego parku narodowego, powstałego 24 maja 1909 roku w Szwecji. Park Narodowy Sarek jest co prawda najstarszym na Starym Kontynencie, jednak niewiele później, bo 1 czerwca 1932 roku, w naszym kraju powołano Pieniński Park Narodowy, co czyni go najstarszym w Polsce. W tym samym roku, choć ok. 2 miesiące później, nasz kraj mógł się pochwalić kolejnym takim miejscem - Białowieskim Parkiem Narodowym.

Odznaka PTTK za odwiedziny w parku narodowym. Kto może się o nią ubiegać?

Miłośnicy przyrody, którzy z determinacją odwiedzają polskie parki narodowe, mogą ubiegać się o nagrodę w postaci odznaki. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Znam Parki Narodowe” ma zachęcać turystów do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej na wspomnianych terenach. Dzięki temu zwiedzający mogą dowiedzieć się wiele na temat naszego pięknego kraju oraz jego historii, kultury i tradycji. Na najbardziej wytrwałych czeka „złota odznaka”, jednak żeby ją otrzymać, trzeba po kolei uzyskać odznaki: popularną, brązową oraz srebrną.

Jak zdobyć odznakę?

By otrzymać odznakę nie trzeba być członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wystarczy: ukończyć 7 lat,

zdobyć określoną dla danego stopnia ilość punktów,

spełnić wymogi regulaminowe,

mieć w sobie duże pokłady ciekawości i pasji, oraz dużo siły w nogach, by zwiedzać malownicze tereny. W skład miejsc i obiektów, których zwiedzenie jest wymagane do zdobycia odznaki, wchodzą: parki narodowe, obiekty krajoznawcze (m.in. zabytki, pomniki, przydrożne kapliczki), pomniki przyrody, ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze, muzea przyrodnicze i obszary ochrony ścisłej.

Regulamin i szczegóły - klik.

Parki narodowe w Polsce - mapa

W naszym kraju są aż 23 parki narodowe - każdy z nich jest wyjątkowy i wyróżnia się czymś na tle innych. Z czego słyną poszczególne obszary?

Babiogórski Park Narodowy

Utworzony 30 października 1954 park chroni masyw górski Babia Góra (wraz ze szczytem Diablak, z którym wiąże się mroczna legenda) w Beskidach Zachodnich. Wyjątkowe krajobrazy przyciągają tam miłośników gór z całego świata. Szczytowe partie masywu pokryte są największym w całych Beskidach Zachodnich rumowiskiem skalnym (nagromadzonymi okruchami i blokami skalnymi). Babiogórski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 33 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest okrzyn jeleni oraz Diablak i Mała Babia Góra.

Białowieski Park Narodowy

Utworzony 11 sierpnia 1932 roku park chyba wszyscy kojarzą z żubrem. To potężne zwierzę stało się wizytówką BPN. Na jego terenie mieści się Obręb Ochronny Ośrodek Hodowli Żubrów (hodowla wolna oraz zamknięta). Co ciekawe, ten park zamieszkują w większości gatunki zwierząt charakterystyczne dla lasów naturalnych, czyli nieprzekształconych w żaden sposób przez człowieka. Białowieski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 105 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest żubr.

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy Piotr Sawczuk / Polska Press Utworzony 9 września 1993 roku park słynie z rozległych bagien i torfowisk. Występują tam także wyjątkowe w skali kraju rośliny - olsy, łęgi i brzeziny. Dużym powodzeniem wśród turystów cieszą się spływy rzeką Biebrzą, Carska Droga oraz różnorodne ścieżki przyrodnicze. Biebrzański Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 592 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest batalion.

Bieszczadzki Park Narodowy

Utworzony 4 sierpnia 1973 roku park jest największym takim obszarem w polskich górach. To raj dla miłośników przyrody, gór i aktywnego wypoczynku - ma chronić najwyższe partie polskich Karpat Wschodnich. Tereny parku obejmują także najdalej wysunięty na południe punkt w kraju - szczyt Opołonek, którego wysokość to 1028 metrów n.p.m. Bieszczadzki Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 292 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest ryś.

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Utworzony 1 lipca 1996 roku park to piękna kraina pełna lasów, ścieżek i wszechobecnego spokoju. W Parku Narodowym Bory Tucholskie znajdziecie punkty widokowe takie jak Struga Siedmiu Jezior czy platforma widokowa, kładka „Pętla Lipnickiego”. Na terenie parku znajduje się aż 21 jezior! Park Narodowy „Bory Tucholskie” zajmuje powierzchnię ok. 46 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest głuszec.

Drawieński Park Narodowy

Utworzony 1 maja 1990 roku park słynie z gęstych lasów bukowych i dębowo-bukowych oraz licznych zbiorników wodnych. Jedną z największych atrakcji jest unikatowe Jezioro Czarne - na określonej głębokości woda nie zawiera tlenu. Turyści mogą zobaczyć akwen i przespacerować się tam drewnianym pomostem. Drawieński Park Narodowy zajmuje powierzchnię 115 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest wydra.

Gorczański Park Narodowy

Utworzony 8 sierpnia 1980 roku park ma chronić Gorce - pasmo górskie w Beskidach Zachodnich. Najbardziej charakterystycznymi elementami tamtejszego krajobrazu są polany gorczańskie, z których można podziwiać Tatry, Pieniny oraz Beskid Wyspowy i Sądecki. Największą atrakcję turystyczną stanowią wiosną, kiedy mienią się kolorami za sprawą kwitnących krokusów. Gorczański Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 70 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest salamandra plamista.

Park Narodowy Gór Stołowych

Utworzony 16 września 1993 park chroni wyjątkowe obszary Gór Stołowych. Droga Stu Zakrętów, która słynie z cudownych widoków, przecina park i stanowi zarazem najważniejszy szlak komunikacyjny tych gór. Podczas spaceru po terenach parku narodowego często można natknąć się na sarny, dziki, lisy oraz wiewiórki. Mieszkają tam także nietoperze, które kryją się w licznych spękaniach i szczelinach tamtejszych piaskowców. Park Narodowy Gór Stołowych zajmuje powierzchnię ok. 63 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest Szczeliniec Wielki.

Kampinoski Park Narodowy

Utworzony 16 stycznia 1959 park słynie szczególnie z występujących tam wydm oraz terenów bagiennych porastanych przez olsy i turzycowiska (zbiorowiska turzyc). Znaczna część mokradeł została w przeszłości osuszona i przekształcona w pastwiska lub łąki. Parlament Europejski uznał park za ostoję ptaków o randze europejskiej, z powodu występowania tam gatunków zagrożonych wyginięciem - świerszczaka i derkacza. Kampinoski Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 385 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest łoś.

Karkonoski Park Narodowy

Utworzony 16 stycznia 1959 roku park słynie wysokich torfowisk, kotłów i stawów polodowcowych. Jedną z największych atrakcji stanowią tam Śnieżne Kotły, które porasta wiele chronionych gatunków roślin. Ponad 112 kilometrów szlaków zachęca turystów do pieszych wędrówek. Karkonoski Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 59 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest Śnieżka oraz goryczka trojeściowa i dzwonek karkonoski.

Magurski Park Narodowy

Utworzony 1 stycznia 1995 park jest znany z atrakcyjnych krajobrazów Beskidu Niskiego oraz pełnienia bardzo ważnej roli - ochronie przejścia między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Nietuzinkowa przyroda, dzikie szlaki i liczne cerkwie znajdujące się w obrębie MPN przyciągają tam rocznie tysiące turystów. Magurski Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 194 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest orlik krzykliwy.

Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy Jaroslaw Solomacha / Polska Press Utworzony 1 lipca 1996 roku park kojarzy nam się przede wszystkim z dzikością natury. Jego podmokłe tereny porasta charakterystyczna roślinność, wśród której toczy się życie wielu gatunków zwierząt. Rzeka Narew, która jest swoistym centrum parku i nazywana bywa przez niektórych „polską Amazonką" (latem wszystko wokół niej zamienia się w gęstą, podmokłą „dżunglę”). Narwiański Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 68 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest błotniak stawowy.

Ojcowski Park Narodowy

Utworzony 14 stycznia 1956 jest jednym z najmniejszych polskich parków narodowych. Zwiedzających przyciągają tam przede wszystkim charakterystyczne krajobrazy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, skały (m.in. Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Łaskawiec, Panieńskie Skały, Rękawica, Skały Kawalerskie czy Brama Krakowska), jaskinie oraz zabytkowe zabudowania, a dokładniej zamki. Ojcowski Park Narodowy zajmuje powierzchnię ok. 21 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest nietoperz.

Pieniński Park Narodowy

Utworzony ​​1 czerwca 1932 roku park jest pierwszym tego typu miejscem w Polsce. Cudowne krajobrazy Pienin (m.in. Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Masyw Trzech Koron) przyciągają turystów z całego świata. Ogromną atrakcją jest spływ Pienińskim Przełomem Dunajca, jednak niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także pobliskie zamki w Czorsztynie oraz w Niedzicy. Pieniński Park Narodowy Ma powierzchnię ok. 23 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem są Trzy Korony.

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy Lukasz Kaczanowski/Polska Press Utworzony 1 maja 1990 roku park charakteryzuje występowanie torfowisk, jezior krasowych i bagien. Na terenie PPN mieści się Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie - można tam zobaczyć małe żółwie błotne. Kolejną placówką jest Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu, w którym można poznać wyjątkową roślinność porastającą tamtejsze obszary. Poleski Park Narodowy ma powierzchnię ok. 97 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest żuraw.

Roztoczański Park Narodowy

Utworzony ​​10 maja 1974 roku park znany jest z występowania bujnych lasów, które zajmują ponad 95 procent powierzchni RPN. To rekordzista - żaden inny park narodowy na terenie Polski nie może pochwalić się takim wynikiem. To miejsce jest także miejscem hodowli koników polskich, których jedyną interakcją z człowiekiem jest zimowe dokarmianie. Roztoczański Park Narodowy ma powierzchnię ok. 84 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest konik polski.

Słowiński Park Narodowy

Utworzony w 1 stycznia 1967 roku park słynie z mierzei, jezior, torfowisk i oczywiście wędrujących wydm (chociaż zajmują one ogromny obszar, tylko jego część udostępniono do zwiedzania turystom). Obejmuje nie tylko Mierzeję Łebską, ale też Nizinę Gardeńsko-Łebską i jeziora Dołgie Wielkie, Dołgie Małe, Łebsko i Gardno. Ptaki są jednymi z najważniejszych mieszkańców Słowińskiego Parku Narodowego - jest ich tam około 260 gatunków! Słowiński Park Narodowy ma powierzchnię ok. 327 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest mewa srebrzysta.

Świętokrzyski Park Narodowy

Utworzony ​​1 maja 1950 roku park obejmuje najpiękniejsze obszary Gór Świętokrzyskich. Tamtejsze grzbiety górskie charakteryzuje występowanie gołoborzy, czyli rumowisk skalnych powstałych w wyniku wietrzenia mrozowego. Znakiem rozpoznawczym ŚPN jest jedno z najwyższych drzew w Polsce - jodła pospolita mierząca 51 metrów. Świętokrzyski Park Narodowy na powierzchnię 76 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest jeleń.

Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy Lukasz Bobek / Polska Press Utworzony 1 stycznia 1955 roku park słynie z ochrony wyjątkowej przyrody Tatr, charakteryzujących się dużymi różnicami wzniesień. Poszczególne piętra górskie zamieszkują przedstawiciele wielu gatunków zwierząt. To także miejsce wzrostu wyjątkowej roślinności. Amatorzy górskiego wypoczynku często odwiedzają tam Morskie Oko, czyli największe tatrzańskie jezioro. Tatrzański Park Narodowy ma powierzchnię ok. 211 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem kozica górska.

Park Narodowy „Ujście Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty" Mariusz Kapała / Polska Press Utworzony 1 lipca 2001 park jest znany z występowania różnorodnych gatunków ptaków wodnych i błotnych. Wszystko za sprawą charakterystycznych terenów podmokłych oraz licznych pastwisk i łąk. Turyści mogą przechadzać się tam wyznaczonymi szlakami pieszymi oraz rowerowymi. Park Narodowy „Ujście Warty” ma powierzchnię ok. 80 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest gęś zbożowa.

Wielkopolski Park Narodowy

Utworzony 16 kwietnia 1957 roku park slynie przede wszystkim z krajobrazów polodowcowych - moreny czołowej i dennej, wydm, parowów i różnego rodzaju jezior. Występują tam głazy narzutowe (przeniesione przez lądolód), z których największym jest Głaz Leśników o obwodzie ok. 10,5 metra. Wielkopolski Park Narodowy ma powierzchnię ok. 76 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest sowa.

Wigierski Park Narodowy

Utworzony 1 stycznia 1989 roku park słynie z jeziora Wigry z krętą linią brzegową, wysepkami i zatokami. Akwen, wraz z sąsiednimi zbiornikami zlokalizowane są w centralnej części parku. Rzeka Czarna Hańcza, przepływająca przez te malownicze tereny (i samo jezioro) to jeden z najpopularniejszych szlaków kajakowych w kraju. Wigierski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 150 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest bóbr na tle jeziora.

Woliński Park Narodowy

Utworzony 15 marca 1960 roku park słynie z wyjątkowych nadmorskich klifów - najwyższe z nich mają wysokość 93 metrów. Zwiedzający mogą tam dostrzec również kilkadziesiąt bagnistych wysepek i zachwycająco piękne, polodowcowe jeziora. Woliński Park Narodowy położony jest w woj. zachodniopomorskim, a dokładniej w środkowo-wschodniej części wyspy Wolin, która jest największą polską wyspą. Zajmuje powierzchnię ponad 100 kilometrów kwadratowych. Jego symbolem jest orzeł bielik.

