Weekend w Kłodzku i Kotlinie Kłodzkiej. Te zdjęcia przekonają Cię do wycieczki! 50 niezwykłych fotografii gór, zabytków i atrakcji regionu Emil Hoff

Weekend w Kotlinie Kłodzkiej to jeden z najlepszych pomysłów na wypoczynek, jaki może przyjść do głowy polskiemu turyście, niezależnie od pory roku. Góry z wieżami widokowymi, zaciszne ścieżki w kolorowych lasach, tajemnicze ruiny, piękne zabytki, miejsca słynące z cudów, pełne przygód szlaki piesze, rowerowe i wodne. Nie wystarczyłoby całego roku, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Kłodzka i okolic. Jeśli jeszcze wahacie się, czy warto wybrać się na wycieczkę do tej niezwykłej krainy, mamy dla Was galerię 50 pięknych zdjęć, wykonanych przez profesjonalnego fotografa. Uprzedzamy: kiedy obejrzycie te zdjęcia, nie zaznacie spokoju, póki nie odwiedzicie Kotliny Kłodzkiej i nie zobaczycie wszystkiego na własne oczy.