Ważne zmiany dla pacjentów z nadciśnieniem, depresją i rakiem. Od 1 lipca wchodzi w życie nowa lista refundacyjna. Które leki będą tańsze?

Od 1 lipca duże zmiany na liście refundacyjnej. Więcej leków na nadciśnienie kupisz taniej

– We współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie hipertensjologii od 1 lipca 2023 r. nastąpi rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych wobec 238 produktów złożonych o działaniu hipotensyjnym – podkreśliło Ministerstwo Zdrowia.

Już od 1 lipca zacznie obowiązywać nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Do nowej listy refundacyjnej wprowadzono wiele zmian dotyczących finansowania wybranych terapii lekowych stosowanych m.in. u pacjentów z nadciśnieniem, depresją czy rakiem.

Lista leków refundowanych, która obowiązuje od 1 lipca 2023 r., uwzględnia wiele nowości i zmian. To zwłaszcza nowe wskazania do stosowania leków aptecznych, jak i chemioterapii oraz programów…

Refundacja leków na depresję. „To pierwszy w Polsce program lekowy w psychiatrii”

1 lipca 2023 wchodzi w życie również przełomowy program lekowy obejmujący leczenie depresji lekoodpornej esketaminą. Esketamina jest dopuszczona w Unii Europejskiej od 2019 roku. Miesięczny koszt kuracji to obecnie 25 tys. złotych. Zalecany czas trwania kuracji to 7-8 miesięcy, a więc koszt 175-200 tys. złotych.

W ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia będzie możliwa refundacja kuracji esketaminą. Ze względu na specyficzne cechy substancji dostępność kuracji będzie obwarowana licznymi warunkami, a pacjenci będą musieli spełniać określone kryteria dopuszczające do udziału w terapii. Do najważniejszych z nich należy diagnoza depresji lekoopornej, czyli potwierdzony przez lekarza psychiatrę brak pozytywnych rezultatów terapii farmakologicznej co najmniej dwoma lekami antydepresyjnymi.