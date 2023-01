Wątróbka z cebulą na obiad. Przepis na soczyste danie. Sekret smaku tkwi w dodaniu popularnego owocu

Zioła do wątróbki

Wątróbka z cebulą to danie, które szczególnie lubili dorośli. Wiele osób pamięta ją z czasów PRL-u, gdy była podawana na stołówkach pracowniczych, jako jedna z tańszych propozycji obiadowych. Współcześnie wątróbka smażona jest z dodatkiem jabłka, gruszki, czerwonych porzeczek lub podawana z sosem żurawinowym .

Wątróbka z cebulą – przepis na domowy obiad

Jak zrobić wątróbkę z cebulą?

Sposób podania

Gotową wątróbkę z jabłkiem i cebulą można podawać z pieczonymi ziemniakami, purée ziemniaczanym, ugotowaną kaszą gryczaną, kaszą jaglaną albo kasza pęczak. Wątróbka drobiowa może być też zamieniona na wątróbkę cielęcą, która ma równie delikatną strukturę i miękką konsystencję. Takie podroby to świetny dodatek na kanapkę na świeżej kromce chleba.

Wątróbka to popularny produkt w kuchni francuskiej. Właśnie w tej kuchni wypracowali znakomite połączenia produktów pasujące do podrobów. Wśród ziół śmiało można wybierać spośród tymianku, rozmarynu i estragonu. Ponadto wątróbka może być podawana z wiśniami albo podlewana koniakiem. Poza białą cebulą do podrobów pasują takie odmiany jak szalotka i czerwona cebula.