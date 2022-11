Warszawa na weekend: nowa turystyczna zabawa. W muzeach stolicy czekają pieczątki, a kto je zbierze pierwszy, otrzyma oryginalną nagrodę

Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT) zaproponowała nową zabawę wszystkim mieszkańcom Warszawy i turystom, odwiedzającym stolicę. Zainicjowany właśnie Klub Odkrywców Warszawy ma zachęcać do zwiedzania miasta, odkrywania jego atrakcji kulturalnych i bogatych zbiorów muzeów.

- Program Klubu Odkrywców Warszawy ma pokazać to, co najcenniejsze w bogatym dziedzictwie historii i kultury Warszawy – mówi Barbara Tutak, prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej. – Zbiory muzeów służą nie tylko edukacji, ale także inspiracji, zachęcie do krytycznego myślenia i do udziału w bieżącym życiu kulturalnym stolicy Polski.