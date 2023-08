Warmia i Mazury to jeden z nielicznych regionów, gdzie nie brakuje rąk do pracy

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce utrzymała się na poziomie 5 proc. Teoretycznie oznacza to, że jeżeli tylko ktoś chce pracować, nie powinien mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Niestety w województwie warmińsko-mazurskim rzeczywistość na rynku pracy nie jest aż tak kolorowa. Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że lipcowa stopa bezrobocia w regionie wyniosła aż 8,1 proc. Mimo to eksperci rynku pracy zauważają, że w warmińsko-mazurskim - choć nie w takim tempie jak w reszcie kraju - również zaczyna ubywać rąk do pracy fizycznej.

- Na Warmii i Mazurach nie ma jeszcze większego problemu z pozyskaniem osób do pracy na produkcji i w magazynach. Aczkolwiek w porównaniu do lat ubiegłych widoczna jest różnica in minus, jeśli chodzi o liczbę kandydatów – mówi Katarzyna Dąderewicz, Dyrektor ds. Rozwoju Regionu Północnego w LeasingTeam Group.

Przepaść pomiędzy regionami widać też na poziomie wynagrodzeń. Średnia pensja brutto w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2023 r. wyniosła 5969,17 zł. Jest więc o 20 proc. niższa niż województwie pomorskim (7 512,35 zł) i aż o ok. 30 proc. w porównaniu do województwa mazowieckiego (8 475,22 zł).