Walentynki 2023 nad morzem: 10 miejsc idealnych na romantyczny wypad we dwoje. Tam nawet chłód nie ostudzi gorących uczuć

Co robić w dzień zakochanych? Wydarzenia w Trójmieście

Gdzie na walentynki? Nad morze, oczywiście

Drogie prezenty nigdy nie zastąpią obecności człowieka, którego darzymy uczuciem – jeśli uwielbiacie spędzać czas razem, a codzienne obowiązki skutecznie to ograniczają, zaplanujcie coś wspólnie na 14 lutego. Walentynki to dzień, który zdecydowanie warto spędzić razem. Jedną z najbardziej romantycznych lokalizacji w Polsce jest krajowe Wybrzeże. Zapomnicie tam o szarej codzienności i przy akompaniamencie szumu fal na nowo wsłuchacie się w swoje potrzeby i zrelaksujecie się zupełnie jak dawniej. Zimą w nadmorskich miejscowościach liczba turystów jest znacznie ograniczona, co daje sporą swobodę.