Walentynki 2022. Przepisy na romantyczną kolację dla dwojga

Kolacja dla dwojga - nie tylko w walentynki

Warto celebrować wspólne chwile przy stole z ukochaną osobą czy przyjacielem nie tylko od święta, w walentynki. Zastanawiasz się, co podać dla tak wyjątkowej osoby, by trafić przez żołądek do serca ? Oto kilka przepisów idealnych na kolację dla zakochanych.

Polędwica w czerwonym winem (dla 2 osób)

Pierś z kaczki w sosie agrestowym z babką selerową

Przygotowanie:

Baba selerowa: seler pokroić w kostkę i ugotować w wodzie do miękkości. Po ugotowaniu odlać wodę, dodać jaja, czerstwą namoczoną bułkę, sól, pieprz, 1 łyżkę cukru i wszystko razem zmiksować na gęstą masę. Formę do pieczenia wysmarować masłem i przelać do niej masę. Piec przez 45 minut w temperaturze 180 stopni do uzyskania ładnego koloru. Po ostygnięciu babę kroimy w prostokątne plastry.