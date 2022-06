Wakacje zgodnie z prawem. Za co można dostać mandat na urlopie w Polsce? Na co uważać za granicą? Tych zachowań trzeba unikać

Wreszcie doczekaliśmy się wakacji 2022. Pora pakować walizki i ruszać na wypoczynek, czy to nad polskie morze lub w góry, czy gdzieś za granicę. Żeby jednak przyjemności z wyjazdu nie zepsuły Wam mandaty i kary pieniężne, przygotowaliśmy poradnik o tym, czego nie należy robić na wakacjach lub urlopie w Polsce i za granicą. Za co grozi mandat na plaży, w lesie, albo na drodze, jakie zachowania mogą wpędzić turystów w kłopoty nad jeziorem i nad morzem, jakie pamiątki mogą być nielegalne? Przedstawiamy porady i instrukcje na wakacje bez mandatu.

Kara lub mandat na wakacjach. Jak uniknąć nieprzyjemnych przygód na urlopie?

Wakacje to czas wypoczynku, kiedy odrywamy się od codziennych obowiązków i wyruszamy na podbój świata, a przynajmniej kurortu lub plaży. Niestety (albo stety), choć turyści na wakacjach czują się wolni i szczęśliwi, nadal obowiązują ich przepisy lokalne, krajowe i międzynarodowe. Ich złamanie grozi czasem poważnymi konsekwencjami. Każdy woli wydawać pieniądze na atrakcje, dobre jedzenie i pamiątki niż zadośćuczynienie za złamanie przepisów. Jak uniknąć mandatu albo kary na wakacjach w kraju lub zagranicą? Mamy trzy odpowiedzi: Znajcie przepisy . Nie ma królewskiej drogi do bezstresowych wakacji, każdy musi stosować się do przepisów prawa i ponosić kary za ich złamanie. Jedynym sposobem na uniknięcie nieprzyjemności jest unikanie łamania prawa.

. Nie ma królewskiej drogi do bezstresowych wakacji, każdy musi stosować się do przepisów prawa i ponosić kary za ich złamanie. Jedynym sposobem na uniknięcie nieprzyjemności jest unikanie łamania prawa. Stosujcie zdrowy rozsądek . Nawet jeśli nie znacie szczegółowych przepisów w danym miejscu, możecie łatwo przewidzieć, jakie zachowania wpędzą Was w kłopoty. Różne kraje i regiony mają różne przepisy, ale większość wykroczeń, za które grożą kary i mandaty, jest do siebie bardzo podobna, niezależnie od tego, czy wypoczywacie w Tajlandii czy na Antarktydzie. Złota zasada: nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe.

. Nawet jeśli nie znacie szczegółowych przepisów w danym miejscu, możecie łatwo przewidzieć, jakie zachowania wpędzą Was w kłopoty. Różne kraje i regiony mają różne przepisy, ale większość wykroczeń, za które grożą kary i mandaty, jest do siebie bardzo podobna, niezależnie od tego, czy wypoczywacie w Tajlandii czy na Antarktydzie. Złota zasada: nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe. Znajcie ogólne zasady. Pewne przepisy są na tyle uniwersalne, że warto o nich pamiętać w najbardziej popularnych wakacyjnych destynacjach. Nawet jeśli nie jesteście pewni, czy coś jest w danym miejscu legalne, jeśli gdzie indziej takie nie jest, to lepiej powstrzymać się od danego zachowania i w ten sposób nie narazić się na karę albo mandat.

Wakacje bez kar i mandatów. Ogólne zasady urlopowego savoir-vivre’u

Wiele zasad zachowania na wakacjach - w kurortach, na plażach czy w lasach - ma charakter uniwersalny i wynika z tego, że pewne zachowania przeszkadzają innym ludziom niezależnie od szerokości geograficznej.



Na zdjęciu: patrol policji na kąpielisku Zakrzówek w Krakowie, 2019. Anna Kaczmarz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Poniżej zebraliśmy wspomniane ogólne zasady postępowania na wakacjach. To zarówno konkretne przepisy, obowiązujące na dużych obszarach globu, jak i typy zachowań i sytuacji, które najczęściej mogą wpędzić turystów w kłopoty i których należy unikać.

Można powiedzieć, że to dość powszechnie przyjęte zasady urlopowego savoir-vivre’u, których dobrze jest przestrzegać, by uniknąć kar i mandatów na wakacjach. Zapraszamy do zapoznania się z poradami i wskazówkami, które pomogą Wam spędzić wakacje i urlop bez niepotrzebnego stresu i wydatków. Informacje o konkretnych przepisach dotyczących Polski zebraliśmy dla Was w dalszej części artykułu.

Mandat za zaśmiecanie plaż, wody i lasów

Nie powinno dziwić, że w każdym zakątku kuli ziemskiej zaśmiecanie środowiska przez turystów jest postrzegane za grubiaństwo i ścigane mandatami. Nie chodzi tylko o pozostawianie butelek i papierków po batonach na polu biwakowym. Do najczęstszych grzechów turystów należą: Mycie w wodzie siebie, naczyń lub samochodu, zwłaszcza z użyciem mydła albo szamponu. Nikt nie ma ochoty kąpać się w tym, co inny turysta spłukał z dachu swojego auta po długiej podróży.

Załatwianie potrzeb fizjologicznych w wodzie lub na plaży. Należy korzystać toalet przenośnych lub stacjonarnych.

Kara za złamanie plażowej etykiety

Na plaży należy zachowywać się odpowiednio i stosować do poleceń ratowników. W przeciwnym razie można dostać mandat.



Na zdjęciu: patrol policji wodnej na Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu. Waldemar Wylegalski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne W różnych krajach obowiązują odmienne przepisy na temat tego, co turystom wolno, a czego nie w czasie wypoczynku na plaży. Przepisy te zmieniają się dość dynamicznie, ostatnio w kierunku zaostrzenia zasad współżycia na plażach i kąpieliskach.

Coraz częściej można spotkać się z zakazem rozstawiania parawanów bladym świtem po to, by zarezerwować sobie najlepsze miejsce na plaży.

Urządzenie biesiady lub grilla na plaży także coraz częściej jest wykroczeniem.

Picie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi to proszenie się o mandat.

Rozbijanie namiotu na plaży jest może romantyczne, ale często nielegalne.

Niektóre plaże są prywatne i dostępne tylko dla gości danego hotelu lub za zgodą właściciela terenu. Nie należy na nie wchodzić, jeśli są odpowiednio oznaczone lub ogrodzone.

Zachowania, które wpędzają turystów w kłopoty

Niektórych turystów czasem to zaskakuje, ale nawet popularne wakacyjne kurorty to też najczęściej normalnie funkcjonujące miasta, zamieszkane przez normalnych ludzi, chodzących do szkoły i pracy. Mieszkańcy miejscowości wypoczynkowych chętnie witają turystów i często sami zarabiają na turystyce, ale to nie znaczy, że rezygnują z przyjętych zasad współżycia społecznego, by zrobić przyjemność gościom.

Warto pamiętać, że coraz częściej na terenie wakacyjnych kurortów obowiązuje zakaz chodzenia poza plażą w stroju kąpielowym, bikini lub choćby bez koszuli.

Niemal wszędzie obowiązują przepisy dotyczące ciszy nocnej, której nie wolno zakłócać. Na terenie kurortów i hoteli w okresie wakacyjnym zdarza się, że cisza nocna zaczyna obowiązywać bardzo późno, ale jednak obowiązuje i urządzanie głośnych imprez trwających do białego świtu może skończyć się skargami okolicznych mieszkańców i mandatem.

Pamiątki z wakacji legalne i nielegalne. Co można przewieźć przez granicę?

Nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów na plażach czuwają nie tylko ratownicy, ale też policjanci. Mandaty mogą nam wystawić także strażnicy miejscy, leśni, celni, a nawet Straż Rybacka.



Na zdjęciu: patrol policji na kąpielisku Zakrzówek w Krakowie, 2019. Anna Kaczmarz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zagraniczne wakacje to przygoda i przyjemność, okazja do zwiedzenia świata, poznania nowych ludzi i smaków, zabrania do domu wspomnień na całe życie. Trzeba jednak pamiętać, że na międzynarodowych granicach obowiązują przepisy celne, które regulują, co turysta może mieć ze sobą w bagażu. Warto się w nich orientować, by uniknąć nieprzyjemności podczas odprawy bagażowej.

Jakie towary można wywozić lub przywozić z zagranicznych wakacji? Nie wszystkie pamiątki są legalne. Oto, jakie przepisy obowiązują na granicach Unii Europejskiej. Pieniądze. Jeśli nie ufacie bankom i bankomatom, więc postanowiliście wybrać się na wakacje z wypchanym portfelem, by posługiwać się na wyjeździe tylko gotówką, musicie pamiętać o zasadzie 10 tys. Głosi ona, że granicę Unii Europejskiej można przekroczyć (w dowolną stronę) z gotówką wartą 10 tys. euro lub więcej, o ile zgłosi się ten fakt służbie celnej lub straży granicznej. Lekarstwa. Każdy kraj ma inne przepisy dotyczące wwozu leków. Należy w tej kwestii zasięgnąć porady np. w ambasadzie lub u przewoźnika. Problematyczne mogą być wszelkie substancje psychotropowe. Do Polski można wwieźć z zagranicy do pięciu najmniejszych dostępnych opakowań danego leku. Produkty spożywcze. Przez granicę UE nie wolno przewozić produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin ani niektórych owoców i warzyw (dozwolone są np. kokosy, ananasy i duriany).

Zwierzęta domowe. Zasady przewozu zwierząt domowych na terenie UE regulują szczegółowe przepisy, z którymi należy zapoznać się przed zaplanowaniem wakacji z pupilem. Najważniejsze wymogi przewozu psów i kotów to: konieczność wszczepienia zwierzęciu transpondera, zaszczepienia przeciw wściekliźnie, wyrobienie paszportu. Zwierzę może być przewożone tylko przez właściciela lub osobę pisemnie upoważnioną.

Nie należy boczyć się na policjantów i ratowników, że psują turystom "zabawę". Wiele "zabaw" przeszkadza innym, a czasem naraża ich na niebezpieczeństwo. Od takich zachowań odstraszać mają mandaty.



Na zdjęciu: policjanci i ratownicy na plaży w Ustce, 2016. Mariusz Surowiec / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zwierzęta egzotyczne. Kupno egzotycznego zwierzęcia (małpki, papugi, żółwia itp.) w czasie zagranicznych wakacji to najczęściej zły pomysł. Wiele gatunków chroni konwencja waszyngtońska (CITES), a ich wywóz za granicę rodzimego kraju jest nielegalny, chyba że uda się uzyskać odpowiednie zezwolenia i świadectwa, co nie jest ani łatwe, ani szybkie.

Pamiątki. Wszyscy kochamy przywozić z wakacji pamiątki, ale nie wszystkie są legalne. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że towary przywożone spoza UE na użytek własny są zwolnione z cła, jeśli ich wartość nie przekracza 300 euro (transport samochodem, pociągiem lub autobusem) albo 430 euro (transport samolotem lub statkiem). Na zagranicznych wakacjach bywamy czasem kuszeni ofertą kupna pięknych lokalnych wyrobów, których przewóz lub nawet posiadanie może być nielegalne z powodu złamania przepisów, np. o ochronie zwierząt lub środowiska. Wyroby z wykorzystaniem muszli, koralowców, skóry, zębów lub innych części zwierząt objętych ochroną najczęściej powstają pokątnie i są albo podróbkami, albo autentykami, za posiadanie których możemy zostać ukarani, i które będziemy musieli oddać służbie celnej, jeśli zostaną znalezione w naszym bagażu. O tym, jakiego dokładnie rodzaju pamiątki mogą być nielegalne, najczęściej przestrzegają przewodniki po danym kraju, oficjalne portale turystyczne i narodowi przewoźnicy.

Wyroby tytoniowe: spoza UE wolno przewieźć samolotem 200 papierosów lub 50 cygar, transportem lądowym pięć razy mniej. W granicach UE limit wynosi 800 papierosów i 200 cygar. Alkohol: zwolnione z opłat celnych są napoje alkoholowe przewożone w bagażu osobistym spoza UE w ramach limitów: 1 litr alkoholu powyżej 22% lub 2 litry do 22%, 4 litry wina, 16 litrów piwa. W granicach UE limity są większe i wynoszą 90 litrów wina i 110 litrów piwa.

Za co można dostać mandat na wakacjach w Polsce?

Jednym z powszechnie obowiązujących na polskich kąpieliskach przepisów jest zakaz skoków do wody z pomostów. Co ciekawe, kąpiel nago jest legalna, chyba że ktoś złoży skargę.



Na zdjęciu: pomost na kąpielisku nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Waldemar Wylegalski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Jeśli spędzacie wakacje w Polsce, a nie za granicą kraju lub Unii Europejskiej, także powinniście uważać na zachowania, które mogą skutkować mandatem.

Mandaty mogą być wystawione przede wszystkim przez policję, ale też straż miejską, leśną, graniczną i rybacką, a także służbę celną – w zależności od okoliczności i miejsca popełnienia wykroczenia. Na plażach i kąpieliskach mandaty najczęściej wypisują policjanci. Do zachowań, za które można zostać ukaranym na wakacjach w Polsce, należą m.in.: Na kąpielisku Mycie samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, czyli w morzu, rzece lub jeziorze, zwłaszcza na terenie kąpieliska

Zaśmiecanie plaży, załatwianie potrzeb fizjologicznych w wodzie lub na plaży

Wchodzenie na teren kąpieliska pod wpływem alkoholu

Wchodzenie do wody wbrew zakazowi ratownika lub kiedy podniesiona jest czerwona flaga

Przekraczanie granicy strefy przeznaczonej dla osób umiejących pływać

Skakanie z mola czy pomostu, spychanie innych do wody

Wnoszenie do wody szklanych opakowań

Grillowanie na terenie kąpieliska

Często zabronione jest wprowadzanie psów na teren kąpieliska

Pływanie na skuterze wodnym bez patentu motorowodnego

Pływanie nago lub topless nie jest nielegalne, chyba że osoby postronne wniosą skargę Na rybach Łowienie ryb bez karty wędkarskiej, zezwolenia na amatorski połów i wpisu do rejestru połowu W lesie Palenie ogniska poza miejscami wyznaczonymi

Biwakowanie i rozbijanie namiotu poza miejscami wyznaczonymi Na rowerze Jazda rowerem po drodze szybkiego ruchu lub autostradzie

Jazda rowerem bez sprawnych hamulców, dzwonka lub działającego oświetlenia

Brak karty rowerowej w przypadku rowerzystów w wieku 10-18 lat lub dowodu osobistego w przypadku dorosłych rowerzystów

Jazda rowerem po chodniku, chyba że chodnik ma powyżej 2 m szerokości lub nie ma wydzielonej ścieżki rowerowej albo pasa ruchu dla rowerzystów

Przejechanie rowerem po przejściu dla pieszych (należy zsiąść i przeprowadzić rower przez pasy)

Źródła: gov.pl, policja.pl, lasy.gov.pl, sk.gis.gov.pl

