Wakacje w Turcji: te rzeczy warto wiedzieć przed podróżą. Kiedy się nie targować i na co zwrócić uwagę? Praktyczne porady dla turystów

CC BY 2.0 Wielu Polaków podczas wczasów w Turcji czuje się jak w domu – warto jednak pamiętać, że to kraj o odmiennych zwyczajach i kulturze. O tym, na co zwrócić uwagę podczas podróży do Turcji, dowiecie się z naszego artykułu.

Flickr.com / nafrenkel88 / CC BY 2.0