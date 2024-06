Wakacje w Gruzji. Dolina Truso to jedna z najpiękniejszych dolin Kaukazu

W Dolinie Truso turystów jest coraz więcej, ale nie spotkamy tutaj tłumów. Do przejścia albo do przejechania (samochodem terenowym) jest około 20 kilometrów.

Dolina Truso. Słynna Gruzińska Droga Wojenna

Do Doliny Truso trzeba zjechać ze słynnej Gruzińskiej Drogi Wojennej. Wędrówkę (przejazd) można zacząć we wsi Kvemo Okrokana. Dalej są wsie: Ketrisi i Abano. A później już ruiny średniowiecznej twierdzy Zakagori i granica z separatystyczną Osetią Południową. Dalej (to połowa Doliny Truso) bez specjalnych przepustek nie przejdziemy.