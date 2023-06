Wakacje w Grecji: co zobaczyć, kiedy jechać? Ceny all inclusive, najważniejsze atrakcje, najpyszniejsze dania i praktyczne porady

Ile kosztują bilety i wycieczki all inclusive do Grecji?

Także oferta wycieczek all inclusive do Grecji z polskimi biurami podróży jest szeroka. Niemal wszystkie biura organizują wycieczki do Grecji w wielu wariantach. Zmiany cen w ciągu roku nie są wielkie. Tygodniowa wycieczka all inclusive kosztuje ok. 2-4 tys. zł od osoby, nieco mniej zimą, nieco więcej w sezonie wakacyjnym.

Na lipiec 2023 można znaleźć oferty tygodniowego wypoczynku w Grecji już od ok. 1300 zł za osobę.

