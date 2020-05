Wakacje w Europie. Które państwa otwierają się na turystów? Polska utworzy korytarze z wybranymi krajami?

Pierwszy scenariusz otwierania granic wewnętrznych Unii Europejskiej już się realizuje. To porozumienia między dwoma lub więcej krajami o zbliżonej sytuacji epidemicznej. W piątek taki układ wszedł w życie między Litwą, Łotwą i Estonią. O podobnych rozwiązaniach rozmawiają m.in. Niemcy z Austrią, Słowenią i Chorwacją. Polska też może przystąpić do takich korytarzy. Według informacji "Rzeczpospolitej" premier Litwy nie wykluczył doproszenia Polski do wspólnej strefy. Być może otwarte zostaną polsko-czeskie czy polsko-słowackie przejścia graniczne.

Komisja Europejska właśnie przedstawiła wytyczne dla otwierania turystyki i transportu. Przepisy nie są obowiązkowe dla wszystkich, gdyż sytuacja epidemiczna w krajach Unii jest zróżnicowana. Dlatego każde państwo będzie odmrażało turystykę we własnym tempie. Komisja chce jednak, by każdy z członków UE postępował według podobnych zasad.

Jeśli chodzi o odmrażanie turystyki, Bruksela rekomenduje maseczki, żele do dezynfekcji oraz testy. Komisja zastrzega jednak, że stosowanie testów wobec wszystkich podróżnych nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Zakazić można się między wykonaniem testu a dotarciem do celu podróży. Bruksela nie nakazuje też pozostawiania części pustych miejsc na pokładzie samolotów.

Wakacje w Europie. Które kraje przyjmą turystów?

Jednym z krajów, który latem chce otworzyć się dla turystów, jest Grecja. Mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli przyjeżdżać do tego kraju od 1 lipca. Turystyka to jedna z najważniejszych gałęzi greckiej gospodarki. Szacuje się, że co czwarty Grek pracuje w tej branży.

Turystów chętnie powitają też na Wyspach Kanaryjskich. To pierwszy region turystyczny, który chce wykorzystać aplikację Hi+Card, nazywaną cyfrowym paszportem zdrowia. Wyspy Kanaryjskie zostały wybrane do pilotażowego etapu programu wspieranego przez Światową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO). Decyzji w sprawie otwarcia granic nie podjęła jeszcze Hiszpania. Według agencji Reutersa hiszpański rząd nie zamierza otwierać granic dla podróżnych co najmniej do lipca.