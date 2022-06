Wakacje all inclusive w Polsce. Ceny, popularne kierunki, wady i zalety. Eksperci opowiadają o nowym sposobie wypoczywania w kraju

Wakacje all inclusive w Turcji czy Grecji to już klasyka letniego wypoczynku. Od niedawna zaczynają się jednak pojawiać także oferty urlopów i wakacji all inclusive w Polsce. Zapytaliśmy ekspertów o tę nową formę spędzania lata, ceny wypoczynku all inclusive w kraju, popularne kierunki, a także o wpływ wojny i pandemii COVID na plany Polek i Polaków na lato 2022.

Wakacje all inclusive to jedna z najpopularniejszych wśród Polek i Polaków form wypoczynku za granicą. Popularność wycieczek all inclusive rośnie nieprzerwanie od dekady i nawet kryzysy, takie jak pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, strajk kontrolerów lotu czy galopująca inflacja nie zdołały zatrzymać tego trendu. Pojawiła się od niedawna nowa forma wakacji all inclusive – w kraju. Czy to się opłaca? Czym wakacje all inclusive różnią się od zwykłej rezerwacji, czy są popularne, jak kształtują się ceny wypoczynku nad morzem czy w górach? Zapytaliśmy ekspertów z branży turystycznej.

Wakacje all inclusive – letnia miłość Polaków

Wakacje all inclusive to wygodna forma wypoczynku. Wykupienie tego rodzaju oferty zdejmuje z turystów ciężar samodzielnej organizacji wakacji i daje im dostęp do dodatkowych usług w cenie wycieczki. Nic dziwnego, że przeszło 70% polskich turystów udających się na zagraniczne wakacje wybiera oferty all inclusive, a odsetek ten stale rośnie już od ponad dekady. Istnieje kilka odmian wakacji all inclusive, dlatego zawsze warto zapoznać się ze szczegółami oferty, by przekonać się, co właściwie wchodzi w cenę wycieczki. Najczęściej wakacje all inclusive to pobyt w hotelu lub kurorcie z bezpłatnymi posiłkami i napojami, alkoholowymi lub bezalkoholowymi, dostępnymi w określonych godzinach lub bez limitu czasowego.

Wersja all inclusive soft zapewnia najczęściej tylko napoje bezalkoholowe,

Wersja plus lub ultra daje dostęp do baru, czasem przez 24 godziny na dobę.

All inclusive – co kraj to obyczaj