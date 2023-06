Wakacje 2023 w czerwcu na każdą kieszeń. Odkryj najtańsze miejsca na urlop za granicą

Gdzie znaleźć tanie wakacje w czerwcu 2023?

Niezależnie od wybranego kierunku, warto zacząć poszukiwania wcześniej, aby znaleźć najlepsze oferty w atrakcyjnych cenach. Czerwiec to doskonały czas na spokojny i budżetowy wypoczynek, zanim tłumy turystów opanują popularne kurorty.

Czerwiec to doskonały miesiąc na rozpoczęcie letniego wypoczynku. Jeśli marzysz o spokojnych wakacjach, zanim popularne kurorty zapełnią się tłumami turystów, warto rozważyć kilka tańszych opcji podróży. Oto kilka propozycji na budżetowe wakacje w czerwcu.

Kusząca oferta Morza Śródziemnego

Kraje basenu Morza Śródziemnego cieszą się ogromną popularnością wśród polskich turystów. Oferują piękne plaże, urokliwe miasteczka i bogatą kulturę. Jednak w sezonie letnim ceny mogą być dość wysokie. Dlatego warto rozważyć wyjazd w czerwcu, gdy tłumy jeszcze nie dotarły do kurortów.

Chorwacja to uroczy kraj o wspaniałych plażach i malowniczych zatokach. Niestety, najtańsze pakiety w czerwcu zaczynają się od około 1154 złotych za osobę bez wyżywienia. Opcje all-inclusive na ten termin są już dawno wyprzedane.

Grecja, Chorwacja, Turcja, Włochy, Egipt i Hiszpania to tylko niektóre z atrakcyjnych kierunków wakacyjnych. Zbadaliśmy oferty biur podróży w terminie od 19 do 26 czerwca, które oferują tanie wakacje o śródziemnomorskim klimacie za przystępną cenę.

Turcja może być atrakcyjnym miejscem dla budżetowych podróżników. Najtańsze oferty all-inclusive w czerwcu zaczynają się od około 1720 złotych za osobę. Egzotyczny Egipt to kolejna opcja. Tutaj tygodniowy pobyt w czerwcu z wyżywieniem all-inclusive może kosztować od 2241 złotych za osobę. Hiszpania i Włochy również oferują interesujące możliwości.

W Hiszpanii koszty wakacji w opcji jedynie ze śniadaniem zaczynają się od około 2056 złotych za osobę, podczas gdy we Włoszech można znaleźć oferty z wyżywieniem ze śniadaniem od 1495 złotych za osobę.

Tani urlop nad Morzem Czarnym

Budżetowe wakacje w Bułgarii nad Morzem Czarnym to świetny wybór dla tych, którzy chcą zatroszczyć się o swój portfel. Za tygodniowy pobyt w terminie od 19 do 26 czerwca trzeba liczyć się z wydatkiem około 869 złotych za osobę. Niestety, tanie oferty zazwyczaj obejmują tylko śniadania, a opcje all-inclusive to wydatek powyżej tysiąca złotych za tydzień pobytu.

Bułgaria to popularna destynacja wśród polskich turystów. Tygodniowy pobyt w czerwcu można znaleźć już za około 869 złotych na jedną osobę. master2/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Wybór tanich wakacji w czerwcu może być nieco ograniczony, ale nadal istnieją możliwości na spędzenie przyjemnego urlopu bez nadmiernego obciążenia budżetu. Bułgaria, Turcja, Egipt, Hiszpania, Grecja, Włochy i Chorwacja oferują różne opcje w zależności od preferencji i możliwości finansowych.