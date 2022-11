Wakacje 2023 oczami turystów. Ankieta zdradza najnowsze trendy i wskazuje, które kierunki są najpopularniejsze na wypoczynek 2023 Emil Hoff

Wakacje 2023 wydają się odległe, ale analitycy z branży turystycznej nie tracą ani chwili. Już wiadomo, jak wyglądają turystyczne trendy na wakacje 2023. Najnowsza analiza American Express Travel wskazuje, które kraje i miasta świata cieszą się największym zainteresowaniem na przyszłoroczny wypoczynek, gdzie warto zaplanować wakacje i urlop 2023 i co o podróżowaniu po pandemii sądzą sami turyści. Zapraszamy do galerii najpopularniejszych miejsc na przyszłoroczne wakacje – niektóre mogą Was zaskoczyć.