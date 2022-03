Wakacje 2022. Polska, Europa, a może egzotyka? Ulubione kierunki Polaków na wakacyjne wyjazdy. Pomysły i atrakcje na wakacje po pandemii

Wakacje 2022 zbliżają się wielkimi krokami. Trwają przedsprzedaże wycieczek i wyjazdów, planowanie urlopów. Zastanawiacie się, gdzie wybrać się na wakacje, urlop lub majówkę? Być może dobrą podpowiedzią będzie lista najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród Polek i Polaków. Jakie miasta w Polsce najczęściej wybierane są przez urlopowiczów, w jakich krajach Europy i świata najchętniej spędzają wakacje turyści z Polski? Poniżej znajdziecie pomocne zestawienie najpopularniejszych wśród Polaków destynacji na wakacje w Polsce i za granicą.

Polacy chcą znowu podróżować. Wakacje, urlop i majówka wreszcie bez COVID-19

Jak wynika z badań CBOS, w 2022 r. Polacy wyjątkową rwą się do podróżowania: aż 56% ankietowanych deklaruje, że planuje wyjechać gdzieś w tym roku na co najmniej dwa dni. Entuzjazm do podróżowania wynika z prostego faktu: przez ostatnie dwa lata z powodu pandemii COVID-19 wiele osób musiało lub wolało zrezygnować z planów wakacyjnych. Teraz jednak, kiedy pandemia koronawirusa zdaje się ustępować, a kolejne kraje otwierają granice i znoszą obostrzenia dla turystów, świat znowu wydaje się zachęcający.

Ulubione kierunki na wakacje wśród Polaków

Grecja ma do zaoferowania zabytki UNESCO i piękne wyspy. eugenesergeev, iStock / Getty Images Plus Polki i Polacy są spragnieni słońca, morza, odpoczynku na łonie natury. Jak zwykle, nieco więcej deklaruje chęć uprawiania turystyki krajowej niż zagranicznej.

Jakie są ulubione kierunki wakacyjne Polaków w Polsce, w Europie i na świecie? Które kraje są modne wśród polskich turystów od lat, a które dopiero wyrastają na turystyczne przeboje? By odpowiedzieć na te pytania, przyjrzeliśmy się trendom z minionych lat, a także danym dostarczanym przez biura podróży, przewoźników i analityków branży turystycznej, dotyczącym ulubionych destynacji wakacyjnych Polek i Polaków. Prezentujemy przewodnik po miejscach, w których turyści z Polski najchętniej spędzają wakacje. Warto sprawdzić, które miejsca są popularne i dlaczego, by wybrać idealny kierunek na własne wakacje, urlop czy choćby majówkę w sezonie 2022.

Wakacje w Polsce. Najpopularniejsze miejscowości wypoczynkowe

Majorka to ulubiona europejska wyspa turystów z Polski. Słynie z szalonych imprez. Alex, iStock / Getty Images Plus Według danych portalu Nocowanie.pl, wśród najchętniej odwiedzanych przez turystów miejscowości w Polsce dominują te nad brzegiem Bałtyku i w górach (tatrach i Karkonoszach). Latem ruch nad morzem jest nieco większy, a zimą na popularności lekko zyskują góry, ale w zasadzie przez cały rok te kierunki przyciągają najwięcej gości, decydujących się na spędzenie wakacji, urlopu czy ferii w Polsce.

Najpopularniejsze w Polsce miejscowości turystyczne to: Zakopane : zimowa stolica Polski, ale także latem ma do zaoferowania wiele atrakcji. Góry w okresie wakacyjnym nie nadają się może z reguły dla narciarzy, ale to nadal region pełen malowniczych tras spacerowych i rowerowych, pomników przyrody i zabytków.

: zimowa stolica Polski, ale także latem ma do zaoferowania wiele atrakcji. Góry w okresie wakacyjnym nie nadają się może z reguły dla narciarzy, ale to nadal region pełen malowniczych tras spacerowych i rowerowych, pomników przyrody i zabytków. Władysławowo : nad Bałtyk przyciągają piękne tutejsze plaże, ale też inne atrakcje: park rozrywki Ocean Park, aleja gwiazd sportu, lunapark czy muzeum figur woskowych. Oczywiście można też uprawiać tu sporty wodne, zwiedzać zabytki i okoliczne parki krajobrazowe.

: nad Bałtyk przyciągają piękne tutejsze plaże, ale też inne atrakcje: park rozrywki Ocean Park, aleja gwiazd sportu, lunapark czy muzeum figur woskowych. Oczywiście można też uprawiać tu sporty wodne, zwiedzać zabytki i okoliczne parki krajobrazowe. Karpacz : to jedna z najbardziej malowniczych polskich miejscowości, wymarzone miejsce dla wszystkich fanów aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Liczne trasy krajoznawcze, punkty widokowe i zabytki zapewnią zajęcie na cały urlop.

: to jedna z najbardziej malowniczych polskich miejscowości, wymarzone miejsce dla wszystkich fanów aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Liczne trasy krajoznawcze, punkty widokowe i zabytki zapewnią zajęcie na cały urlop. Łeba : popularny kierunek na wakacje 2022 z dziećmi. Dookoła jest co robić: rejsy wycieczkowe, wodne place zabaw, stadniny koni i wydmy Słowińskiego Parku Narodowego.

: popularny kierunek na wakacje 2022 z dziećmi. Dookoła jest co robić: rejsy wycieczkowe, wodne place zabaw, stadniny koni i wydmy Słowińskiego Parku Narodowego. Krynica Morska : każdy znajdzie tu coś dla siebie. Atrakcji nie brakuje: od lunaparku i pola minigolfa po mistrzostwa świata w poławianiu bursztynu w pobliskim Jantarze.

: każdy znajdzie tu coś dla siebie. Atrakcji nie brakuje: od lunaparku i pola minigolfa po mistrzostwa świata w poławianiu bursztynu w pobliskim Jantarze. Mielno : poza wszystkimi atrakcjami morskiego wybrzeża, dzieciaki mogą skorzystać w Mielnie np. z największego w Polsce dmuchanego parku rozrywki. Aquapark Łazy ma też wyjątkowo imponującą wodną zjeżdżalnię.

: poza wszystkimi atrakcjami morskiego wybrzeża, dzieciaki mogą skorzystać w Mielnie np. z największego w Polsce dmuchanego parku rozrywki. Aquapark Łazy ma też wyjątkowo imponującą wodną zjeżdżalnię. Kołobrzeg : to już polska klasyka wakacyjna. Piękne plaże, szeroka oferta gastronomiczna, a do tego organizowane w sezonie letnim liczne imprezy i festiwale.

: to już polska klasyka wakacyjna. Piękne plaże, szeroka oferta gastronomiczna, a do tego organizowane w sezonie letnim liczne imprezy i festiwale. Sarbinowo : tutaj na turystów czekają plaże, szerokie promenady, liczne szlaki piesze i zabytki, a odważni mogą podjechać do Torunia, by spróbować skoków ze spadochronu.

: tutaj na turystów czekają plaże, szerokie promenady, liczne szlaki piesze i zabytki, a odważni mogą podjechać do Torunia, by spróbować skoków ze spadochronu. Szklarska Poręba : tu używanie mają entuzjaści aktywnego wypoczynku, pięknej przyrody i malowniczych szlaków. Dookoła wiele zabytków do zobaczenia i szczytów do zdobycia.

: tu używanie mają entuzjaści aktywnego wypoczynku, pięknej przyrody i malowniczych szlaków. Dookoła wiele zabytków do zobaczenia i szczytów do zdobycia. Gdańsk: tego miasta nikomu przedstawiać nie trzeba. To połączenia uroków wybrzeża Bałtyku i metropolii, pełnej historii i zabytków, gdzie codziennie coś się dzieje i każdego wieczora można wziąć udział w jakiejś imprezie czy koncercie.

Wakacje w Europie. Polacy kochają jeździć do sąsiadów

Włochy pełne są urokliwych miejscowości w słynących z piękna regionach. Wszędzie tu można dobrze zjeść i wypić. f11photo, iStock / Getty Images Plus Dane o najpopularniejszych kierunkach zagranicznych wakacji wśród Polaków w minionym sezonie 2021 zebrała Polska Izba Turystyczna. Od lat prym wiodą te same kraje i ta lista chyba już się nie zmieni – co najwyżej może się poszerzyć o nowych ulubieńców polskich turystów. Oto faworyci w kolejności od najbardziej popularnego kierunku na wakacje:

Turcja: można się spierać, czy Turcja to bardziej Europa czy Azja, ale jedno nie ulega wątpliwości: kraj ma przebogatą ofertę turystyczną, od zalanych słońcem wybrzeży Morza Egejskiego i Śródziemnego ze słynną riwierą (kurort Side), przez luksusy, zabytki i bazary Stambułu, po spektakularne widoki w górach wnętrza kraju. Grecja: to kraj niezwykłych zabytków, rajskich wysp, pysznej kuchni i wina. Do Grecji można przyjeżdżać co roku, za każdym razem na inną wyspę, i nigdy się nie nudzić. Przygotowaliśmy dla was przewodnik po Grecji na wakacje 2022, dostępny poniżej:

Bułgaria: swojska, słoneczna, nieodległa Bułgaria to wiele miejsc do wypoczynku, zabytków do zwiedzania i pięknych zakątków do podziwianie. Polaków przyciągają przede wszystkim sprawdzone kurorty: Słoneczny Brzeg i Złote Piaski. Hiszpania: najpopularniejszym kierunkiem wycieczek z Polski jest słynąca z szalonych imprez Majorka na Balearach, a drugim w kolejności Teneryfa na Wyspach Kanaryjskich. Wielu turystów wybiera także citybreaki w Barcelonie i Madrycie. Słońca i pogody można też zażyć na wybrzeżu kraju – na Costa Del Sol czy Costa de la Luz.

Albania: od Tirany, która nigdy nie zasypia, przez szalone kurorty, jak Siranda i Himare, po piękne jezioro Koman, park narodowy Butrint i wybrzeże Adriatyku w Dhermi – cała Albania ma wiele do zaoferowania turystom, zarówno tym spragnionym odpoczynku, jak i przygody. Cypr: to jedna z najpopularniejszych wakacyjnych wysp Europy. Można tu znaleźć zarówno piękne plaże, zalane słońcem, urokliwe miasteczka, jak i światowej klasy zabytki. Chorwacja: To kolejny pewniak wśród Polaków: wspaniałe wybrzeże, pełne plaż, wysp, zatok i zatoczek, bogata oferta sportów wodnych, do tego mnóstwo zabytków, łącznie z pięknie zachowaną dawną architekturą miast takich jak Dubrownik – to wszystko czyni z Chorwacji jedną z najpopularniejszych destynacji wśród turystów z Polski w niemal każdym roku.

Przygotowaliśmy dla was wakacyjny przewodnik po Chorwacji, dostępny poniżej:

Włochy: zyskują na popularności na wakacje 2022 według danych biur podróży. To przede wszystkim światowa stolica sztuki, zabytków ze wszystkich epok, ale też dobrej kuchni i wina.

Wakacje egzotyczne: odpoczynek pod palmami

Polacy w Egipcie kochają przede wszystkim wybrzeże Morza Czerwonego, ale i dolina Nilu skrywa skarby, od piramid po monumentalne świątynie. Givaga, iStock / Getty Images Plus Egipt: Polacy zakochali się w kurortach na brzegu Morza Czerwonego: Hurghadzie, Marsa Alam czy Sharm el-Sheikh. Przyciąga ich tam piękna pogoda, piaszczyste plaże, rafa koralowa, a także dość umiarkowane ceny. Światowej sławy zabytki można oglądać w dolinie i delcie Nilu.

Wakacyjny przewodnik po Egipcie znajdziecie poniżej:

Tunezja: najpopularniejsza wśród polskich turystów jest wyspa Dżerba, za nią Monastyr. Teraz, gdy kraj wreszcie otworzył się na turystów, można cieszyć się egzotyczną Tunezją przez całe lato. Dominikana: zyskuje na popularności na sezon wakacyjny 2022. Ta karaibska wyspa przyciąga egzotycznymi atrakcjami, pyszną, choć nietypową kuchnią, kusi światowej sławy rumem.

COVID-19: w niektórych krajach nadal obowiązują obostrzenia

Niezwykła przyroda, lazurowe morze, piękna pogoda, mili ludzie, dobra kuchnia i umiarkowane ceny - to upodobali sobie polscy turyści w Tunezji. OBHH, iStock / Getty Images Plus Choć wszystko wskazuje na to, że pandemia koronawirusa cofa się i zanika, w niektórych państwach nadal obowiązują turystów specjalne zasady wjazdu i obostrzenia COVID.

Aktualne zasady wjazdu do państw Europejskich możecie znaleźć TUTAJ. Zasady wjazdu do krajów pozaeuropejskich znajdziecie TUTAJ. Stale aktualizowaną listę krajów, w których zniesiono wszystkie obostrzenia wjazdowe, znajdziecie w poniższym artykule:

Źródła: Polska Izba Turystyczna, nocowanie.pl, travelplanet.pl, fly.pl, wakacje.pl

