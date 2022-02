Wakacje 2022 mogą nas słono kosztować. Ceny w turystyce mają znacząco wzrosnąć przez kryzys wywołany pandemią COVID-19 Emil Hoff

Sytuacja branży turystycznej powoli się polepsza, ale pandemia COVID kładzie się długim cieniem na wakacjach 2022. Prawdopodobnie przyjdzie nam słono zapłacić za letni odpoczynek w Polsce, Europie i poza UE. Powodów wzrostu cen jest wiele. arrakasta, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Wakacje to odpoczynek, relaks, ładowanie baterii, zabawa i radość. O ile nas na nie stać. Wiele wskazuje na to, że w sezonie 2022 cena wakacji może niejednego przyprawić o chorobliwą bladość zamiast opalenizny. Z czego bierze się wzrost cen usług turystycznych, co ma z tym wspólnego COVID-19 i czy przyjdzie nam spędzić wakacje we własnych mieszkaniach, trzymając się kurczowo za portfele?