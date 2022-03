Wakacje 2022. Grecja: co zobaczyć, kiedy jechać? Ceny all inclusive, najważniejsze atrakcje i praktyczne porady

Ile kosztują bilety i wycieczki all inclusive do Grecji?

COVID w Grecji: obostrzenia i zasady wjazdu

Ateński Akropol był swego czasu stolicą świata śródziemnomorskiego. Na pierwszym planie widać tzw. Odeon, najwspanialszy, choć nie najstarszy teatr starożytnych Aten, za nim Parthenon na Akropolu, a za nim Wzgórze Aresa. asiafoto, iStock / Getty Images Plus

Doradzamy zaszczepienie się przeciw koronawirusowi przed wyjazdem na wakacje do Grecji.

Turyści z Polski mogą dostać się do Grecji drogą powietrzną, lądową lub wodną na podstawie paszportu covidowego, poświadczającego zaszczepienie lub ozdrowienie, albo negatywny wynik testu PCR na koronawirusa.

Wypełnianie formularza lokalizacyjnego nie jest już konieczne, ale nadal można to zrobić po to, by uzyskać dostęp do certyfikatu szczepienia po wykonaniu testu na COVID. Uproszczony formularz PLF jest dostępny TUTAJ.