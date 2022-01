Wakacje 2022: ceny egzotycznych wycieczek lekko wzrosły. Podrożało Maroko, staniał Cypr

Wakacje 2022: jak kształtują się ceny w porównaniu do zeszłego roku?

Wakacje 2022: ceny wycieczek rosną z tygodnia na tydzień

Instytut Badań Ruchu Turystycznego TravelDATA prowadzi monitoring cen wycieczek z polskimi biurami podróży na wakacje 2022. Zebrane dane dotyczą cen wakacyjnych wycieczek z terminami wylotów między 1 a 7 sierpnia 2022.

Z analizy przeprowadzonej przez TravelDATA wynika, że w pierwszym tygodniu stycznia ceny wycieczek do krajów egzotycznych na wakacje 2022 wzrosły nieznacznie w stosunku do końca grudnia 2021 – średnio o 22 zł. Ceny wycieczek na wakacje 2022 do poszczególnych krajów wzrosły następująco: