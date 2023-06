W tej szkole każdy dostanie świadectwo z paskiem! Coraz więcej osób dołącza do nietypowej inicjatywy. Akcja kolorowe paski w szkołach

– Siedział obok mnie malutki chłopczyk, który zadał mamie pytanie: „Co to jest to świadectwo z czerwonym paskiem?” – mówiła Wioletta Matusiak w rozmowie z Barbarą Wesołą. – Mama odpowiedziała, że jak będzie chodził do szkoły i się dobrze uczył, to też taki dostanie. Na co dziecko zdecydowanym tonem odparło: „Ale ja chcę z niebieskim!”. Serce dosłownie mocniej mi zabiło, kiedy usłyszałam te słowa. Odwróciłam się do chłopca i powiedziałam „Słuchaj, a ja bym chciała z różowym!”