W Szczytnie, nowa karetka będzie ratować życie (wideo) OPRAC.: Wojciech Gawor

Wojewoda Artur Chojecki przekazał promesy na zakup karetki Szpitalowi Powiatowemu w Szczytnie. To rekompensata za stare pojazdy zesłane na Ukrainę. Karetka jest potrzebna do natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia życia, stąd tak ważne jest, aby szpitale miały je zawsze sprawne i gotowe do dyspozycji.