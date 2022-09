W Sądzie Okręgowym w Olsztynie rusza proces Cezarego G. Prokuratura oskarża mężczyznę o próbę zabójstwa kobiety

Podpalenie w Olsztynie. Co wydarzyło się 5 sierpnia 2021 r.?

- Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 5 sierpnia 2021 r. przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Cezary G. feralnego dnia wraz z kilkoma znajomymi, w tym z osobą pokrzywdzoną, pili alkohol. W pewnym momencie pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzoną kobietą doszło do kłótni. Gdy w godzinach wieczornych pokrzywdzona poszła spać do swojej przyczepy kempingowej, Cezary G. miał wówczas podłożyć pod podłogą przyczepy worek z brykietem, a następnie go zapalić. Tym sposobem oskarżony miał dokonać podpalenia przyczepy, wiedząc, że w jej wnętrzu znajduje się kobieta, która położyła się spać - poinformował Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak - rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie.