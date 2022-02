W Krakowie świętowano urodziny najstarszej pianistki świata. Wanda Szajowska skończyła 111 lat

Wanda Szajowska urodziła się 12 lutego 1911 roku we Lwowie, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. W 1931 roku z wynikiem celującym ukończyła tamtejsze Konserwatorium Muzyczne. W czasie II wojny światowej brała udział w podziemnych wieczornicach patriotycznych, podczas których grała utwory Fryderyka Chopina, podtrzymując ducha patriotyzmu wśród uczestników polskiego ruchu oporu. W 1945 roku, po przymusowej repatriacji, zamieszkała w Krakowie. Tutaj podjęła studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które – jak we Lwowie – ukończyła również z wyróżnieniem.

W prezencie dla najstarszej absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego przeze Stowarzyszenia Absolwentów UJ, prof. Piotr Laidler, wręczył jubilatce rękopisy dzieł wybitnych kompozytorów. List do jubilatki skierować metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski. Była kapela wykonująca lwowskie piosenki i krakowianie, którzy co roku przychodzą posłuchać urodzinowego koncertu pianistki.

Przez kolejne lata pasję do muzyki starała się zaszczepić młodym pokoleniom. Przez kilkadziesiąt lat uczyła dzieci muzyki w klasie fortepianu w działającym od około 1946 roku Eksperymentalnym Studium Gry na Fortepianie, później nazwanym Eksperymentalnym Studium Muzycznym, mieszczącym się w centrum Krakowa przy ul. Gołębiej 3. Do wychowanków pani Wandy należą między innymi takie sławy muzycznego świata, jak: dyrygenci Antoni Wit, Jerzy Salwarowski, organista Jacek Kulig, teoretyk muzyki Teresa Mięsowicz-Malecka i kompozytor Krzysztof Meyer.

Podczas przeprowadzki ze Lwowa nie zapomniała o swoim ukochanym instrumencie, który należał jeszcze do babci Wandy Szajowskiej, to na nim w młodości ćwiczyła etiudy. Fortepian wojnę przetrwał ukryty w szopie pod Lwowem. Do dziś to właśnie na nim gra najstarsza pianistka - teraz już tylko z pamięci, latem jej koncertów dobiegających z otwartego okna mogą słuchać mieszkańcy Salwatora. Koncert zagrała także w dniu swoich urodzin dla gości, którzy zgromadzili się pod jej domem.