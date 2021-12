W Korei Południowej powstaje pierwsze na świecie pływające miasto. To odpowiedź na zmiany klimatu

Oceanix City ma być odpowiedzią na zmiany klimatyczne, które w ciągu kilkudziesięciu lat mogą spowodować podnoszenie się poziomu wody w morzach i oceanach. To z kolei sprawi, że nadmorskie miasta zostaną narażone na powodzie i erozję, które zniszczą infrastrukturę i zmuszą miliony ludzi do opuszczenia swoich domów.

Pływające miasto w Korei Południowej

Jak będzie wyglądać pływające miasto?

W Oceanix City będzie mogło zamieszkać 10 tysięcy ludzi, którzy do dyspozycji będą mieli łącznie 75 hektarów powierzchni. W centrum miasta ma znaleźć się port. Będzie otoczony modułowymi wioskami, które z kolei zostaną podzielone na dzielnice - w każdej z nich będzie mogło zamieszkać do 300 mieszkańców. Oprócz przestrzeni do życia znajdą się tam też miejsca do pracy i spotkań towarzyskich.

W pływającym mieście będzie mogło zamieszkać 10 tys. osób OCEANIX/BIG-Bjarke Ingels Group

W dzielnicach otaczających port znajdą się m.in. targowiska, szkoły, ośrodki zdrowia, sportu i kultury. Projektanci zapewniają, że mieszkańcy będą mogli z łatwością poruszać się po mieście - pieszo lub łodziami.