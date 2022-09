Używany Seat Toledo IV (2012 - 2018). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Toledo nigdy nie miało łatwego życia w ofercie Seata. Pierwsza, dość ciekawa stylistycznie generacja jest już praktycznie niewidoczna na ulicach, druga była raczej nijaka, trzecia z kolei stanowiła dziwną wariację na temat nadwozia typu MPV. W czwartej generacji producent na szczęście powrócił do korzeni, ale czy to tylko tańsza alternatywa dla Skody Rapid? Fot. SEAT

Używany Seat Toledo IV. Nadwozie/wnętrze

Fot. SEAT Toledo czwartej generacji wróciło na rynek po kilku latach przerwy i mało udanej, trzeciej generacji, która nadwoziowo pasowała raczej do MPV, niż klasycznego sedana/liftbacka. Czwarta generacja wróciła do korzeni i była produkowana od 2012 do 2018 roku. Niestety znów zniknęła i nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie wróciła. Ta dziwna niekonsekwencja wynika zapewne z faktu, że Toledo zawsze było w cieniu innych modeli koncernu Volkswagena. Podobnie było z ostatnią generacją, która musiała rywalizować ze Skodą Rapid, a jak wiadomo, czeska propozycja cieszyła się sporą popularnością. Poza tym Toledo zostało stworzone na zmodyfikowanej płycie podłogowej Volkswagena Polo, a to niosło za sobą pewne konsekwencje, m.in. dość wąskie i ciasne wnętrze.

Wizualnie auto jest przyjemne w odbiorze, ale na próżno szukać tutaj sportowego ducha, z którego znane są modele hiszpańskiej marki. Mimo to linie nadwozia są dobrze wyważone i proporcjonalne, przez co nie mamy wrażenia, że tył został doczepiony na siłę. Kształt przedniego pasa oczywiście wpisuje się w ówczesne generacje Ibizy i Leona, z tyłu zaś mamy coś na wzór Volkswagena Bory. Linia boczna jest łagodna, elegancka i nie posiada znanych wówczas śmiałych przetłoczeń za nadkolem przednim. Zaletą jest oczywiście unoszona klapa wraz z szybą (liftback), która zdecydowanie poprawia funkcjonalność i walor praktyczny auta, nie psując przy tym ładnej i eleganckiej linii.

Fot. SEAT We wnętrzu jest niestety bardzo smutno. Nie ma tutaj praktycznie żadnego wyróżniającego się elementu, a w tańszych wersjach straszą nieco pokrętła manualnej klimatyzacji oraz panel radia z niewielkim wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. O wiele lepiej prezentują się nieco wyższe warianty z dużym ekranem systemu infomedialnego i ładnym panelem klimatyzacji automatycznej. Ładnym elementem może być również listwa biegnąca przez całą szerokość i spajająca kratki nawiewów z chromowanymi ramkami. Wnętrze do złudzenia przypomina to, jakie znajdziemy w ówczesnej Skodzie Rapid. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, do dyspozycji użytkowników jest 550 litrów przestrzeni, a po złożeniu oparć kanapy można uzyskać maksymalnie 1490 litrów.

Używany Seat Toledo IV. Silniki/układ napędowy

Fot. SEAT Co znajdziemy pod maską Seata Toledo czwartej generacji? Wybór jest dość spory i jeśli ktoś szuka oszczędności oraz prostoty zamiast sportowych emocji, powinien być zadowolony. Ze względu na raczej budżetowy charakter auta, dość częstym widokiem w ogłoszeniach są jednostki bazowe tj. 1.2 MPI o mocy 75 KM. Niestety, jeśli ktoś szuka auta rodzinnego, ta jednostka będzie po prostu zbyt słaba, choć jej zaletą jest pośredni wtrysk paliwa, co czyni z niej świetną bazę pod LPG. Zresztą auto oferowano z fabryczną instalacją firmy Landi Renzo i jeśli ktoś zamierza jeździć głównie sam i w spokojnej atmosferze, może rozważyć taką wersję. Są również czterocylindrowe silniki 1.2 TSI o mocy od 85 do 110 KM. Do 2015 roku silniki te posiadały rozrząd na łańcuchu, a agresywna jazda skutkowała wysokim apetytem na olej silnikowy. Był również silnik 1.4 TSI o mocy 122 KM (do 2015 roku z łańcuchem) lub 125 KM (po 2015 na pasku). Po 2017 roku jednostki 1.2 TSI zostały zastąpione przez trzycylindrowy silnik 1.0 TSI o mocy 95 i 110 KM. Jeśli ktoś szuka jednostki wysokoprężnej, do 2015 roku w ofercie był tylko silnik 1.6 TDI o mocy 90, 105 lub 115 KM. Potem pojawił się 90-konny silnik 1.4 TDI, ale nie grzeszy on kulturą pracy i dynamiką.

Używany Seat Toledo IV. Typowe usterki/Sytuacja rynkowa