Używany Hyundai Kona (2017-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Hybryda, elektryk, benzyna, a może silnik Diesla? Spokojny crossover do miasta, a może sportowy łobuz, który strzela z wydechu i jest w stanie zostawić większość sportowych aut daleko w tyle? Przeglądając ofertę Hyundaia Kony można dostać zawrotów głowy – jest tam niemal wszystko. Czym charakteryzuje się to auto i czy warto rozważyć zakup używanego egzemplarza?

Używany Hyundai Kona. Nadwozie/wnętrze

Klasyczny crossover segmentu B, a może nieco ekscentryczny przedstawiciel tego popularnego gatunku? Spoglądając na dobrze wyposażony egzemplarz Hyundaia Kony można dojść do wniosku, że styliści chcieli stworzyć z jednej strony zwinne i praktyczne auto miejskie o uterenowionym charakterze, ale z drugiej starali się zaprojektować samochód wyróżniający się z tłumu i skierowany przede wszystkim do młodszych odbiorców. Trzeba się bardzo postarać i wybrać całkowicie szarą i skromną wersję, aby skutecznie wtopić się w tłum. Decydując się na Hyundaia Konę lepiej iść w przeciwnym kierunku i postawić na żywy kolor, bowiem wtedy widać wszystkie walory stylistyczne auta. Fakt, jednym się podoba, inni spoglądają na Konę jak na dziwaka – dzielona przednie światła, z tyłu klosze również nie są tradycyjne, do tego sporo nakładem z tworzywa sztucznego (mogą być lakierowane w wersji N lub N Line) i zwarta, odrobinę muskularna sylwetka. Hyundai Kona to w mojej opinii jeden z najciekawszych przedstawicieli crossoverów segmentu B. Są przeciętne odmiany z bazową jednostką benzynowa, ale mocniejsze wersje ze skrzynią automatyczną odznaczają się świetną dynamiką, wyposażeniem czy przyjemnością z prowadzenia. Są również wersje hybrydowe, elektryczne i topowa N, która dostarcza mnóstwa emocji. Warto poszukać zadbanego egzemplarza, aby cieszył długą i bezproblemową eksploatacją Hyundai Warto szerzej wspomnieć o wersjach wyposażenia, bowiem w zależności od tego, jaki wariant wybierzemy, Hyundai Kona może być łagodnym i raczej spokojnym miejskim crossoverem, jak również wyróżniającym się z tłumu, nieco ekscentrycznym autem. Wybierając odmianę elektryczną w żywym kolorze, z pewnością wyróżnimy się na tle innych aut. Cechą szczególną będzie m.in. nieco zmieniony przedni pas oraz mocno zmodyfikowane wnętrze, w którym zastosowano zupełnie inną konsolę środkową. W odmianie N Line możemy liczyć na większe felgi i lakierowane w kolorze nadwozia dodatki oraz nakładki na nadkola. Na szczycie jest oczywiście Kona N z bardzo mocną jednostką napędową, dużymi felgami w grafitowym kolorze, licznymi dodatkami podkreślającymi sportowy charakter i dwiema rurami wydechowymi o słusznej średnicy i donośnym brzmieniu.

O ile z zewnątrz Hyundai Kona wyróżnia się nietypowymi kształtami i stylistycznymi smaczkami, tak w środku serwuje kierowcy dużo spokoju i ładu. Duży ekran co prawda wystaje ponad obrys deski rozdzielczej, ale nie zasłania widoku i posiada przyciski będące skrótami do najważniejszych funkcji. Jeszcze niżej umieszczono nawiewy, a pod nimi panel do sterowania klimatyzacją i najważniejszymi funkcjami. Konsola środkowa w wersji benzynowej również jest konwencjonalna, a wokół lewarka zmiany biegów umieszczono kolejne przyciski m.in. do podgrzewanych i wentylowanych foteli, podgrzewanej kierownicy itp. Jest także miejsce na smartfona, drobiazgi, uchwyty na kubki etc. Pod względem funkcjonalności Kona jest bez zarzutu. Dobór materiałów, jak na ten segment, jest w porządku, za to wyposażenie wyższych wariantów potrafi zaskoczyć. Wentylowane, podgrzewane fotele i kierownica w crossoverze segmentu B? Czasami w modelach marek premium tego brakuje. Pod względem przestrzeni jest w porządku, choć z tyłu bywa ciasno (głównie na nogi), a bagażnik nie bije rekordów w segmencie – 361 litrów w konfiguracji 5-osobowej i 1143 litry po złożeniu oparć tylnej kanapy.

Używany Hyundai Kona. Silniki/układ napędowy