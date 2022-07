Używane Audi A3 III (2013-2020). Poznaj jego wady i zalety Kamil Rogala

Należy pamiętać, że lifting z połowy 2016 roku przyniósł obszerną przebudowę oferty silnikowej. Audi

Audi A3 8V to idealny pomost do samochodu kompaktowego segmentu premium. Wygląda jak nowy model, szczególnie po liftingu, ma świetne wyposażenie, mnogość najróżniejszych wersji i odmian, a do tego zaskakuje jakością wykonania i nienaganną sylwetką. Dodatkowo, jeśli ktoś szuka 3-drzwiowego hatchbacka, to jedna z ostatnich szans, aby mieć auto z tym nadwoziem i jeszcze świeżą stylistyka.