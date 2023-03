Używana Toyota Corolla E21 (2019-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Mimo przerw i różnych niezrozumiałych zmian, Toyota Corolla trwa na rynku od końcówki lat 60-tych i wszystko wskazuje na to, że będzie na rynku jeszcze bardzo długo. Zapewne zmienią się napędy i koncepcja, ale E21 generacja jest tym, czego możemy się spodziewać tj. kompaktowe samochód z oszczędnym silnikiem, ciekawą stylistyką i niezłym wyposażeniem. Jakie zalety i wady ma to auto i czy warto rozważyć zakup?

Używana Toyota Corolla E21. Nadwozie/wnętrze

Toyota Corolla od zawsze kojarzyła się z nudnym, nieco mdłym samochodem, którym trudno było wyróżnić się na drodze. Zwykle producenci starają się zachować charakter swojego modelu przy wprowadzaniu nowej generacji, jednak w przypadku dwunastej generacji Toyota zdecydowała się na pewne ryzyko i wiosną 2019 roku zaprezentowała auto o rewelacyjnym wyglądzie. Brzmi to absurdalnie – atrakcyjna wizualnie Corolla - ale w odniesieniu do obecnie oferowanej dwunastej generacji, są to słowa całkowicie uzasadnione. Jeśli wybierzemy na przykład czerwoną lub grafitową wersję hatchback w wariancie GR Sport zamiast bazowej, białej bazowej wersji kombi dla przedstawicieli handlowych, mamy pewność, że na ulicy taka Corolla będzie przyciągała uwagę. Auto w tej wersji prezentuje się świetnie, agresywnie, sportowo i ma charakterystyczny japoński styl z mnóstwem załamań, ostrych kątów i dynamicznych elementów. Wystarczy spojrzeć na przednią część - szerokie reflektory połączone z minimalistycznym grillem i niewielkim logo w centralnej części, zderzak z kolei rekompensuje to ogromną atrapą wlotu powietrza, otoczoną srebrną ramką z „wąsami" u dołu. Corolla obecnej generacji prezentuje się świetnie, zwłaszcza w wersji hatchback i kombi, bowiem sedan jest nieco ugrzeczniony i pozbawiony wspominanej wersji GR Sport.

Wnętrze Toyoty Corolli E21 prezentuje się solidnie, ale nie wzbudza zachwytów. Jest ergonomiczne, jednakże niektóre rozwiązania mogłyby być lepiej przemyślane. Deska rozdzielcza wyraźnie odcina się od konsoli środkowej, co dodaje lekkości i oryginalności, ale ekran z szeroką połyskującą ramką, wystający ponad obrys kokpitu, jest rozwiązaniem niepraktycznym i mało estetycznym. System info-rozrywki również wypada przeciętnie, ponieważ w porównaniu z konkurencyjnymi modelami, brakuje mu zaawansowanych funkcji multimedialnych. Częściowo wirtualne zegary wyglądają przeciętnie i nie są do końca czytelne, ale na szczęście, funkcjonalność i ergonomia Toyoty Corolli są bez zarzutu, a obsługa wszystkich funkcji jest prosta. Fotele w odmianie GR Sport prezentują się świetnie i zapewniają dobre trzymanie boczne w okolicy lędźwiowej i przy udach. Wnętrze jest wystarczająco przestronne, choć wąski otwór drzwiowy z tyłu może stanowić problem dla wysokich pasażerów. Podłoga nie jest płaska, co może wpłynąć negatywnie na komfort pasażera w środku. Bagażnik w wersji TS (kombi) prezentuje się dobrze - podłoga jest płaska nawet po złożeniu oparć, haczyki i dźwignie ułatwiające złożenie kanapy poprawiają funkcjonalność. Pojemność w wersji standardowej to 596/1606 litrów. W pozostałych wersjach nadwoziowych bagażnik ma mniejszą pojemność (504 litry w hatchbacku i 471 litrów w sedanie), a kształt nie jest tak regularny. Warto pamiętać, że w odmianach hybrydowych bagażnik ma nieco skromniejszą pojemność.

Używana Toyota Corolla E21. Silniki/układ napędowy

Jak na Toyotę przystało, oferta silnikowa jest mocno ograniczona i na pozór mało zróżnicowana, ale jeśli ktoś szuka oszczędnego auta do płynnej, spokojnej jazdy, na pewno nie będzie rozczarowany. Podstawą od początku produkcji dwunastej generacji był silnik benzynowy 1.2 Turbo D4-T o mocy 116 KM i momencie obrotowym 185 Nm, który gwarantował dość przyzwoite osiągi tj. przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,3 sekundy i prędkość maksymalną 195 km/h. Średnie spalanie zdaniem producenta to 5,8 l/100 km. Silnik ten był w ofercie tylko na początku produkcji i dość szybko został zastąpiony przez napędy hybrydowe. Bazową hybrydą jest napęd 1.8 Hybrid o mocy 122 KM i momencie obrotowym 142 Nm. Auto z tą jednostką jest dość ospałe i jeśli ktoś planuje częste wyjazdy z rodziną, w tym aucie będzie to dość męczące. Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje około 11 sekund, ale dla odmiany spalanie jest bardzo niskie i średnio oscyluje w okolicach 4 l/100 km. Najpopularniejszym i w sumie najlepszym wyborem dla tego modeli jest układ 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 184 KM i momencie obrotowym 190 Nm.

Jednostka spalinowa generuje 152 KM i 190 Nm, zaś moc silnika elektrycznego to 28 KM. Te parametry przekładają się na całkiem niezłe osiągi, bowiem przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje niecałe 8 sekund, a prędkość maksymalna to 180 km/h. O sporcie oczywiście nie ma mowy, ale spalanie jest rewelacyjne – około 4 l/100km. Można również znaleźć model z silnikiem benzynowym 1.5 VVT-i, ale był on oferowany tylko w wersji sedan.

Używana Toyota Corolla E21. Typowe usterki/sytuacja rynkowa