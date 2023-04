Użyj zamiast bułki tartej i sera. Tani i zdrowy zamiennik odmładza, wspomaga pracę jelit, dodaje energii. Wypróbuj smaczne płatki drożdżowe

Są smaczne, niskokaloryczne, bezglutenowe i mają wiele prozdrowotnych właściwości. Odmładzają cerę, wzmacniają włosy, wspomagają trawienie i obniżają poziom cholesterolu we krwi. Płatki drożdżowe stały się popularnym dodatkiem w kuchni wegetariańskiej i wegańskiej, ale pasują do prawie każdego dania. Wzbogacą smak sałatki i sosu, możesz ich użyć jako panierki do kotletów lub zagęścić zupę. Czym są płatki drożdżowe nieaktywne i do czego je wykorzystać?

Czym są płatki drożdżowe i ile mają kalorii? Wartości odżywcze drożdży nieaktywnych

Płatki drożdżowe, nazywane również odżywczymi (od ang. nutritional yeast), to nieaktywna forma drożdży Saccharomyces cerevisiae takich samych jak te wykorzystywane do wypieku chleba czy produkcji piwa. Płatki drożdżowe różnią się jednak od drożdży piwnych czy piekarniczych tym, że są one poddane procesowi inaktywacji. Oznacza to, że na nich nie wyrośnie nam chleb czy ciasto drożdżowe. Podczas tego procesu drożdże są suszone w odpowiedniej temperaturze, prasowane i kruszone, dzięki czemu zyskują postać cienkich płatków lub proszku o jasnym, beżowym lub lekko żółtym kolorze. Są one bezglutenowe, bezmleczne, bez laktozy, niskokaloryczne, niskosodowe i nie zawierają cukru ani tłuszczu, dzięki czemu mogą je stosować osoby na dietach odchudzających czy alergicy oraz weganie i wegetarianie. Jednak są one coraz popularniejszym składnikiem wielu innych dań, ponieważ ich serowo-orzechowy smak umami pobudza kubki smakowe i wzbogaca smak wielu dań również mięsnych.

Płatki drożdżowe są cennym dodatkiem do sosów, zup czy sałatek także ze względu na swoje właściwości zdrowotne i wartości odżywcze. Zawierają one bowiem duże ilości błonnika, przeciwutleniacze, witaminy z grupy B (w tym B1, B2, B3, B6 i B9 - kwas foliowy), a także składniki mineralne takie jak żelazo, magnez, wapń, cynk, miedź, chrom i selen. Płatki drożdżowe nieaktywne są niskokaloryczne w 2 łyżeczkach (5 gram) jest tylko 20 kcal.

Płatki drożdżowe na mocne włosy i paznokcie oraz silne mięśnie

Płatki drożdżowe są źródłem białka roślinnego oraz niezbędnych aminokwasów i witamin z grupy B, w tym witaminy B12. W diecie wegetariańskiej mogą występować niedobory białka oraz witaminy B12, ponieważ ich źródłem są głównie produkty pochodzenia zwierzęcego. Dlatego można je uzupełnić, dodając do potraw właśnie płatki drożdżowe.

Białka i aminokwasy są budulcami masy mięśniowej, wspomagają regenerację tkanek i pomagają we wchłanianiu składników odżywczych z pożywienia. Witamina B12 bierze udział w procesach krwiotwórczych, pomaga również tworzyć DNA i wspomaga układ nerwowy. Jej niedobór powoduje osłabienie i brak energii. Antyoksydanty zawarte w płatkach drożdżowych zwalczają wolne rodniki i dzięki temu chronią organizm przed stresem oksydacyjnym oraz opóźniają procesy starzenia się. Razem ze składnikami mineralnymi takimi jak cynk, selen i chrom wpływają także korzystnie na wygląd skóry, wygładzają zmarszczki, redukują trądzik, wzmacniają włosy i paznokcie. Zmniejszają również ryzyko rozwoju chorób serca, a nawet nowotworów.

Płatki drożdżowe wzmacniają odporność i obniżają poziom cukru we krwi

Błonnik pokarmowy znajdujący się w płatkach drożdżowych w dużych ilościach wspomaga pracę układu pokarmowego, przyspiesza metabolizm i ułatwia trawienie oraz czyści jelita. Dodatkowo beta-glukan, czyli rodzaj rozpuszczalnego błonnika pokarmowego obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko cukrzycy i chorób serca.

Beta-glukan zawarty w płatkach drożdżowych oraz przeciwutleniacze wspomagają także działanie układu odpornościowego i zmniejszają stany zapalne. Beta-glukan wpływa także korzystnie na mikroflorę jelitową, co również wspiera pracę układu immunologicznego. Dzięki temu regularne spożywanie płatków drożdżowych może chronić przed rozwojem infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Do czego wykorzystać płatki drożdżowe i gdzie je kupić?

Płatki drożdżowe wzbogacą smak zarówno potraw warzywnych, jak i mięsnych. Świetnie sprawdzą się jako zagęstnik do zup i sosów, można nimi zastąpić ser i uzyskać mimo to serowy smak sosu. Warto je również używać jako zdrowszy zamiennik bułki tartej w postaci panierki np. do kotletów schabowych czy mielonych lub wegetariańskich kotlecików z kaszy, ciecierzycy czy boczniaków.

Wzbogacą one także smak makaronów, zapiekanek, past kanapkowych. Dodaj je do pasztetu warzywnego lub mięsnego, a także tarty lub frytek. Z pomocą nieaktywnych płatków drożdżowych możesz także zrobić bezglutenowy, wegański sos serowy bez laktozy, który świetnie sprawdzi się do burgerów, warzyw czy nachosów.

Płatki drożdżowe można kupić przede wszystkim w sklepach ze zdrową żywnością, ale pojawiają się także coraz częściej w sklepach spożywczych, supermarketach i drogeriach. To nie tylko zdrowy, ale też tani dodatek, ponieważ opakowanie 200 g można kupić już za 15 zł. Są one także bardzo wydajne, ponieważ już łyżeczka płatków dodana do potrawy wzbogaci jej smak i wzmocni walory zdrowotne. Należy pamiętać również, aby nie przekraczać dawki 3 łyżek płatków drożdżowych dziennie, ponieważ może to wywołać skutki uboczne.

Kto nie powinien spożywać płatków drożdżowych? Przeciwwskazania

Płatki drożdżowe są bezpieczne do stosowania dla większości osób, ale mimo to niektórzy nie powinni ich jeść. Przede wszystkim po drożdże nieaktywne nie mogą sięgać osoby z alergią na drożdże oraz alergią czy nadwrażliwością na grzyby i pleśnie (drożdże są rodzajem grzybów).

Płatki drożdżowe mogą także powodować problemy trawienne takie jak bóle brzucha, biegunki czy wzdęcia ze względu na dużą zawartość błonnika. Dlatego należy ograniczyć ich ilość do ok. 3 łyżek dziennie i pić duże ilości wody. Drożdże nieaktywne mogą również pogarszać objawy u osób z chorobami zapalnymi jelit, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna. Drożdże mogą także wchodzić w reakcję z niektórymi lekami takimi jak inhibitory monoaminooksydazy stosowane w leczeniu depresji, leki przeciwbólowe na silny ból i leki przeciwgrzybicze. Z tego względu należy ich unikać lub skonsultować się z lekarzem przed ich użyciem. Drożdże nie są również zalecane dla osób przyjmujących leki na cukrzycę.

Botoks 2.0? Naukowcy potwierdzają