Uwaga kierowcy! W nocy wymagające warunki na drogach. Ostrzeżenie aż w 15 województwach

Wiosna nas nie rozpieszcza. Do tej pory w czasie tej wiosny tylko dwa raz termometry wskazały powyżej 20 C°. Synoptycy przewidują, że cieplejsza pogoda przyjdzie dopiero w połowie maja 2023 roku. Na ten moment spodziewać się możemy przymrozków.

Przymrozki w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega przed spadkiem temperatury do 0 C ° w nocy z 27 na 28 kwietnia 2023 roku. Prawie we wszystkich, bo w 15 województwach wystosowano komunikat odnośnie wystąpienia przymrozków. Na ten moment jedynie w Opolskiem nie są spodziewane zerowe temperatury.