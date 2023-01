Ustroń: wyjątkowe uzdrowisko skryte pośród gór. Poznajcie sanatoria i najważniejsze atrakcje malowniczej perły Śląska

Ustroń to świetne miejsce na zimowy urlop, weekend albo wycieczkę w czasie ferii zimowych. Przekonajcie się, co można tu robić i gdzie odpocząć.

Niewiele jest w Polsce miejsc tak niezwykłych, jak Ustroń – niepozorne uzdrowisko skryte pośród gór. Szanse na to, by nie zakochać się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia, są nikłe… Tereny bogate w czynniki lecznice porasta piękna przyroda, a miłośnicy aktywnego wypoczynku szaleją tam na rowerach lub nartach, w zależności od pory roku. Poznajcie sanatoria i najważniejsze atrakcje Ustronia – malowniczej perły Śląska.

Gdzie leży Ustroń? Mapa i dojazd

Ustroń jest pięknym miastem uzdrowiskowym, zlokalizowanym w woj. śląskim. Wzniesione na stokach Beskidu Śląskiego, graniczy z Czechami oraz czterema polskimi gminami (Brenna, Goleszów, Skoczów, Wisła). Od stolicy regionu – Katowic – miasto dzieli odległość ok. 80 kilometrów. Pozostałe duże miasta kraju położone są od Ustronia w odległości: Warszawa – ok. 376 kilometrów,

Łódź – ok. 285 kilometrów,

Wrocław – ok. 239 kilometrów,

Poznań – ok. 428 kilometrów,

Kraków – ok. 148 kilometrów,

Gdańsk – ok. 602 kilometry,

Szczecin – ok. 714 kilometrów. Czytaj też: Uzdrowisko na zimę? Dlaczego nie! Mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych. Gdzie jest największe uzdrowisko w Polsce?

Ustroń: kamery. Widok na różne części miasta

Jak przystało na popularną wśród turystów miejscowość wypoczynkową, Ustroń można podziwiać w czasie rzeczywistym także przez Internet – to możliwe dzięki rozmieszczonym w strategicznych punktach miasta (m.in. w centrum, na stacji narciarskiej czy stoku) kamerom. Ci, którzy nie mają możliwości podziwiania tego pięknego miejsca na żywo mogą skorzystać z tej opcji. Podgląd przydaje się także do obserwacji pogody na stoku – w końcu śledzenie sytuacji meteorologicznej w górach to podstawa.

Uzdrowisko Ustroń – sanatoria i czynniki lecznicze

Miasto bogate w solankę i obszerne złoża borowiny szybko stało się jednym z ulubionych kurortów uzdrowiskowych Polaków – leczone są tam przeróżne schorzenia i dolegliwości. Wśród nich wyróżnić można m.in.:

rehabilitację po przebyciu COVID-19,

rehabilitację onkologiczną (szczególnie w przypadku nowotworu złośliwego piersi i narządów rodnych),

rehabilitację ortopedyczną,

rehabilitację kardiologiczną,

rehabilitacja pulmonologiczną

i inne.

Tamtejsze sanatoria oferują szeroką gamę zabiegów, które korzystnie wpływają na zdrowie – w każdej z placówek leczone są nieco inne dolegliwości:

Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy „Równica" – choroby reumatyczne i narządu ruchu, choroby serca i naczyń krwionośnych, choroby neurologiczne i układu oddechowego, cukrzyca, otyłość. Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak" – choroby narządu ruchu, onkologiczne, reumatyczne. Sanatorium Uzdrowiskowe „Narcyz" – choroby układu oddechowego, narządu ruchu, reumatyczne. Sanatorium Uzdrowiskowe „Kos" – choroby narządu ruchu, reumatyczne, układu oddechowego.

Ustroń: Polana i kolejka na Czantorię

Polana to malowniczo położone osiedle miasta – zlokalizowana jest bowiem w dolinie Wisły, u podnóża szczytu Wielka Czantoria. Osiedle to jest idealnym miejscem do rozpoczęcia wędrówki po Beskidzie Śląskim. Turyści i kuracjusze, których kondycja nie pozwala na długie spacery pod górę, mogą podziwiać panoramę Ustronia z góry dzięki kolejce krzesełkowej „Czantoria”. Jaki jest koszt takiej podróży?

Bilet w obie strony (normalny / ulgowy) – 33 zł / 29 zł

Bilet w jedną stronę (normalny / ulgowy) – 25 zł / 22 zł

Wjazd z rowerem (normalny / ulgowy) – 26 zł / 24 zł

Przewóz zwierząt – za darmo Przejazdy w górę i w dół kolej umożliwia przez cały rok – odbywają się one codziennie w godzinach 8:30 – 15:30.

Narty w Ustroniu: szczyty i wyciągi

Ustroń jest miejscowością bardzo różnorodną – znajdziemy tam zarówno spokojne sanatoria czy malownicze ścieżki spacerowe, jak i stoki gotowe na szaleństwa w sezonie zimowym. Miasto położone jest w końcu u stóp Wielkiej Czantorii i Równicy, niedaleko wznosi się także Orłowa.

Ośrodki narciarskie w Ustroniu Ośrodek narciarski „Czantoria” – 5 wyciągów

Ośrodek narciarski „Duża Palenica” – 1 wyciąg

Ośrodek narciarski „Mała Palenica” – 1 wyciąg

Ośrodek narciarski „Pod Skalicą” – 1 wyciąg

Ośrodek narciarski „Poniwiec” – 1 wyciąg

Ośrodek narciarski „Zawodzie” – 1 wyciąg

Najpopularniejszym miejscem na narty jest ośrodek „Czantoria”. Ceny przykładowych karnetów dla narciarzy w sezonie 2022/2023 przedstawiają się następująco: karnet 2-godziny (normalny / ulgowy) – 95 zł / 85 zł

karnet dzienny (normalny / ulgowy) – 140 zł / 130 zł

karnet 2-dniowy – 220 zł

karnet 6-dniowy – 600 zł

karnet na cały sezon (normalny / ulgowy) – 1400 zł Przy zakupie karnetów online, ich ceny są nieco niższe. Kwoty, jakie trzeba zapłacić za narciarską frajdę na stokach Ustronia nie są jednak wygórowane – podobne koszty trzeba ponieść w innych ośrodkach na terenie kraju.

Ustroń: atrakcje dla dzieci i dorosłych. Co warto zwiedzić?

Jeżeli ta turystyczna perła woj. śląskiego jawi wam się aktualnie jako kurort dla seniorów, szybko wyprowadzimy was z błędu – odnajdą się tam nawet najmłodsze dzieci, a każdy opiekun malucha z pewnością zdaje sobie sprawę, jak trudno jest zadowolić tak wymagającego podróżnika. Co warto zwiedzić podczas pobytu w Ustroniu? Muzeum Ustrońskie Utworzone w 1986 roku muzeum do dziś chętnie odwiedzają turyści z całej Polski. Już sama jego siedziba jest naprawdę wyjątkowa – kiedyś był to budynek dyrekcji huty Klemens. Dziś można oglądać tam eksponaty związane nie tylko z hutnictwem, ale także przyrządy kuźnicze oraz skansen przemysłowy. Zbiory placówki okazały się na tyle cenne, że w 2006 roku muzeum włączono do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Muzeum Regionalne „Stara Zagroda” Kolejne – tym razem prywatne – muzeum to „Stara Zagroda”. Obiekt tworzą drewniane zabudowania, w których zwiedzający znajdą zbiory etnograficzne i poznają historię regionu. W tym wyjątkowym miejscu turyści mogą także dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądało codzienne życie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. CC BY-SA 3.0 pl



W tym prywatnym muzeum zwiedzający mogą podziwiać zbiory etnograficzne i poznać historię regionu. Wikipedia.org / Hons084 / CC BY-SA 3.0 pl Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej" Pochodząca z Ustronia Maria Skalicka, mimo pracy w katowickich przedsiębiorstwach przemysłu węglowego, szczerze kochała miejsce swojego urodzenia. Przez całe dorosłe życie kolekcjonowała więc wszystko, co związane z Ustroniem, a dzięki jej zbiorom (przekazanym miastu) utworzona została placówka muzealna. Chociaż Maria Skalicka zmarła w 2002 roku, jej cząstka nadal znajduje się w eksponatach prezentowanych na wystawach stałych i czasowych – są to m.in. medale, kopia najstarszej mapy Księstwa Cieszyńskiego, starodruki, żeński strój regionalny, koronkowe czepce i wiele, wiele innych.

Chlebowa Chata w Górkach Małych Chociaż atrakcja nie znajduje się w Ustroniu, zlokalizowana jest zaledwie 7 kilometrów od centrum miasta. Nawet, jeśli odległość ta byłaby znacznie większa, i tak z czystym sumieniem polecilibyśmy ją w tym zestawieniu – dlaczego? To miejsce pełne tradycji, w którym dzieci i dorośli mogą poznać realia życia na dawnej wsi, nauczyć się m.in. wypieku chleba i podpłomyków czy uczestniczyć w tematycznych warsztatach. Jedynym minusem jest możliwość rezerwacji terminu dla grup od 10 osób, jednak osoby indywidualne także są tam mile widziane – po kontakcie telefonicznym zostaną dołączone do innej grupy.

Podczas zwiedzania Ustronia nie można zapomnieć także o zabytkowym kościele św. Anny oraz malowniczych trasach pieszych i rowerowych. Atrakcje dla dzieci w Ustroniu i okolicach: Leśny Park Niespodzianek,

Górski Park „Równica”,

Park Linowy na Równicy,

Park Rekreacji i Rozrywki

Sale zabaw (m.in. „Figle Migle”, „LoobiTo”, „Figloraj”).

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu

Ogrody zoologiczne to jedne z ulubionych miejsc dzieci – bez względu na lokalizację, wizyta u „futrzastych przyjaciół” jest w stanie poprawić nastrój nawet maluchom w niezwykle złym humorze. Na terenie Ustronia także znajdziecie tego rodzaju atrakcję. Leśny Park Niespodzianek to schronienie dla wielu gatunków ptaków i ssaków. Jakie zwierzęta macie szansę zobaczyć podczas zwiedzania?

ptaki (np. sowy, sokoły, orły, jastrzębie, kanie), ssaki (np. żubry, żbiki, dziki, muflony). Na terenie zoo organizowane są także pokazy lotów sów i sokołów. Zwiedzanie Koszt biletu normalnego to 30 zł, natomiast ulgowego – 25 zł. Obiekt jest czynny przez cały rok, jednak godziny jego otwarcia są zależne od miesiąca: od początku kwietnia do końca października ogród można odwiedzać w godzinach 9:00 – 18:00. Z początkiem listopada (aż do końca marca) czas zwiedzania jest skrócony o 3 godziny (10:00 – 16:00).

Ustroń – Równica i park górski

Jedną z bardziej ekstremalnych atrakcji w tym śląskim mieście jest także całoroczny tor saneczkowy o całkowitej długości 600 metrów.

Na terenie parku znajduje się także plac zabaw czy kino 7D.

W odległości około 220 kilometrów od Ustronia znajduje się także czeski kurort Dolni Morava, w którym otwarto niedawno najdłuższy wiszący most świata. Zobaczcie, co zwiedzić tam podczas urlopu: