USA: rządowa agencja odradza wycieczki do sześciu kolejnych krajów. Polska na cenzurowanym od 30 listopada Emil Hoff

30 listopada 2021 Polska trafiła na listę państw wysokiego ryzyka epidemicznego amerykańskiej agencji rządowej CDC. Podróże nad Wisłę są stanowczo odradzane Amerykanom. Photo by Louis Velazquez on Unsplash

USA podchodzą bardzo ostrożnie do sprawy wygasania pandemii koronawirusa na świecie. Stany Zjednoczone wolą dmuchać na zimne. Amerykańska rządowa agencja CDC (Centers for Disease Control and Prevention), zamiast usuwać, dodaje kolejne państwa do specjalnej listy krajów wysokiego ryzyka COVID i odradza Amerykanom podróże. Czy na liście ryzyka CDC jest też Polska? Tak, ale to dla nas nie pierwszyzna - trafiliśmy na listę CDC już 30 listopada 2021.