Urokliwe miejsca na Wielkanoc. 5 najpiękniejszych parków miejskich w Polsce idealnych na spacer

Jakie parki miejskie w Polsce są uznawane za najciekawsze do odwiedzenia podczas Wielkanocy?

Najpiękniejsze parki miejskie w Polsce

Wiosna to idealny moment, aby wyjść z zimowej hibernacji. Nie trzeba od razu zdobywać górskich szczytów, by odetchnąć wiosennym powietrzem. Budzącą się do życia naturę można podziwiać również w miastach.

Sprawdziliśmy, które z parków miejskich w Polsce są idealne na wiosenne i wielkanocne spacery. Wybraliśmy 5 najciekawszych i najpiękniejszych parków z kraju. Wśród nich znajduje się zarówno największy jak i najstarszy park w Polsce. Miano największego parku w kraju dzierży Park Myślęcinek w Bydgoszczy – jego powierzchnia to aż 830 hektarów! Najstarszym miejskim parkiem jest zaś Park Miejski w Kaliszu założony w 1798 roku.

Park powstał na miejscu pojezuickiego ogrodu warzywnego. LukaszKalisz/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

